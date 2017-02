Στο σκαμνί δύο Ελληνοαμερικανοί που σχεδίασαν απάτη ύψους πέντε εκατ. δολαρίων

Βαριές κατηγορίες για απάτη ύψους πέντε εκατομμυρίων δολαρίων απήγγειλε στους ελληνικής καταγωγής, Γιώργο Δουμάνη (ή Ντουμάνη, George Doumanis) και Εμμανουήλ Παντελάκη (Emanuel Pantelakis), γνωστό και ως «Manny», καθώς και στον Ντάνι Πρατ (Danny Pratte) ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης Πριτ Μπαράρα.

Φέρονται να εξαπάτησαν επενδυτές με χρήμα ύψους πέντε εκατομμυρίων δολαρίων σε υψηλή τεχνολογία κυψελών καυσίμου.

Στο σχετικό ανακοινωθέν, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφέρεται ότι ο ομοσπονδιακός Εισαγγελέας Πριτ Μπαράρα και ο Ουίλιαμ Φ. Σουίνεϊ ο νεότερος βοηθός διευθυντή του γραφείου του FBI της Νέας Υόρκης (Assistant Director-in-Charge of the New York Office of the Federal Bureau of Investigation), αποσφράγισαν το κατηγορητήριο εις βάρος τους και ότι επρόκειτο να το απαγγείλουν στους ομογενείς εντός της ημέρας (Τρίτη) ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Γκάμπριελ Γκόρενσταϊν και στις 6 Μαρτίου ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή του Ντένβερ Αντριου Κάρτερ Τζ. (Andrew L. Carter Jr.) για τον Ντάνι Πρατ.

Ο κ. Μπαράρα είπε: «Ο Γιώργος Δουμάνης, ο Εμμανουήλ Παντελάκης και ο Ντάνι Πρατ, φέρονται να εξαπάτησαν επενδυτές με ένα δόλιο σχέδιο για να επενδύσουν σε τεχνολογία κυψελών καυσίμου.

Στην πραγματικότητα, το μόνο που φέρονται να ‘γέμιζαν’ ήταν τη δική τους εμπνευσμένη από απληστία απάτη να μην αποδώσουν αυτά που έπρεπε στους επενδυτές και να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για να πληρώσουν λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, για μία Mercedes Benz και έναν εκπαιδευτή αλόγων.

Οι Δουμάνης και Παντελάκης, φέρονται να διέπραξαν το σχέδιο εξαπάτησης, αφού είχαν προηγουμένως αποκλειστεί διά βίου από τη βιομηχανία κινητών αξιών από τις SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) και FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)».

O κ. Δουμάνης, σύμφωνα πάντα με το ανακοινωθέν, είναι 58 ετών, κάτοικος του Ρόκι Πόιντ της Νέας Υόρκης και συνελήφθη την Τρίτη στην κομητεία Σάφολκ του Λονγκ Αϊλαντ και ο κ. Εμμανουήλ Παντελάκης είναι 42 ετών, κάτοικος Φλάσινγκ και συνελήφθη επίσης την Τρίτη στο Κουίνς. Ο κ. Πρατ, 62 ετών, από το Κολούμπια του Μισούρι, αναμενόταν να παραδοθεί στο Ντένβερ.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την Εισαγγελία, ο Γεώργιος Δουμάνης από το Ρόκι Πόιντ και κάποια μέλη της οικογένειάς του πήραν τουλάχιστον ποσό ύψους $570.000 για να πληρώσουν το δάνειο υποθήκης και λογαριασμούς πιστωτικών καρτών.

Μαζί με τους άλλους δύο συγκατηγορούμενους και συλληφθέντες, τους Εμμανουήλ Παντελάκη και Ντάνι Πρατ κατηγορούνται για απάτη και σύσταση συμμορίας για απάτη. Η εγγυοδοσία για να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι έχει οριστεί στις $250.000 έκαστος.

Οι κύριοι Δουμάνης και Παντελάκης δήλωσαν μη ενοχή, ενώ οι δικηγόροι τους είπαν ότι θα αντιπαλέψουν τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος του τρίτου κατηγορουμένου κ. Πρατ δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλιο.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι είπαν ότι οι κατηγορούμενοι μεταξύ των ετών 2008 και 2014 «έπεισαν» επενδυτές να αγοράσουν μετοχές από την εταιρεία τους Terminus με ψεύτικα χαρτιά και ανακοινωθέντα και επιχειρηματικά σχέδια.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, «στην πραγματικότητα χρησιμοποίησαν τα χρήματα για να πληρώσουν λογαριασμούς τους, ένα αυτοκίνητο τύπου Mercedes και έναν δάσκαλο ιππασίας».

Και οι τρεις κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν πάνω από το 70% των πέντε εκατομμυρίων για δικούς τους σκοπούς και για να πληρώνουν ποσοστά σε μην εγγεγραμμένους πωλητές.

Ο κ. Πρατ, ο οποίος ήταν ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας Terminus, πήρε τουλάχιστον $990.000, ενώ ο κ. Παντελάκης και κάποια μέλη της οικογένειάς του έλαβαν τουλάχιστον $420.000 για να πληρωθούν λογαριασμοί πιστωτικών καρτών και η Mercedes της συζύγου του. Ο κ. Δουμάνης είχε καταδικαστεί στη Φλόριδα το 2003 για απάτη, σύμφωνα με την Εισαγγελία.

ΠΗΓΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ