Το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο (AHI) τίμησε επιτυχημένους Ομογενείς

Συγκεκριμένα, τιμήθηκαν οι εξής: Δρ Βαν Κουφουδάκης, επίτιμος πρύτανης και επίτιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών Indiana University-Purdue University College of Arts and Sciences, Πολ Γλάστρης, Εκδότης και Αρχισυντάκτης του περιοδικού «The Washington Monthly», ο Δρ Γεώργιος Κόρκος, MD, DDS, μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών (FACS) και ο κ. Ντένις Μεχιέλ, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος.

Τη βραδιά παρουσίασε ο Larry Michael, The «Voice of the Redskins».

Στο επίσημο δείπνο παρευρέθησαν τριακόσιοι και πλέον Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τα πρόσωπα των οποίων οι ομιλίες αποδοχής των τιμητικών βραβείων αντανακλούσαν το μέγεθος της αφοσίωσής τους στον Ελληνισμό και γενικότερα στην Αριστεία.

Ο καθηγητής Βαν Κουφουδάκης τιμήθηκε και επαινέθηκε για τα ακαδημαϊκά του επιτεύγματα και την ένθερμη υποστήριξή του για τη διασφάλιση των καλών σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και της Κύπρου».

Ο κ. Γλάστρης τιμήθηκε «για τη συνεχή προσπάθεια και αφοσίωσή του στην ελευθερία του Τύπου».

Το Βραβείο Ελληνικής Κληρονομιάς επιδόθηκε στον κ. Ντένη Μεχιέλ «για τα επιχειρηματικά, φιλανθρωπικά και κοινωνικά του επιτεύγματα».

Ο χειρουργός ιατρός Γεώργιος Κόρκος «για την αφοσίωσή του για μια ολόκληρη ζωή στην ηγεσία της Ιατρικής και για τη δραστηριότητά του στην Ελληνοαμερικανική Κοινότητα».

Χαιρετισμούς και μηνύματα απηύθυναν ο κ. Νίκος Λαριγκάκης πρόεδρος του ΑΗΙ και ο κ. Κωνσταντίνος Γαλάνης.