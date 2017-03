Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Parikiaki, το talent show μαγειρικής «Britain's Best Takeaways» του BBC2, βράβευσε ως το καλύτερο Take Away εστιατόριο ολόκληρης της Αγγλίας το «Papas Fish and Chips».

Το εστιατόριο ανήκει στον Κύπριο Σωτήρη Παπαδάμου, από το Αυγόρου.

Ο Σωτήρης Παπαδάμου είναι 52 ετών και εγκατέλειψε το 1984 το Αυγόρου για το Mansfiled του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου το 1986 δημιούργησε το πρώτο εστιατόριο Fish and Chips.





