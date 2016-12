ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ: Ρεκόρ καριέρας σημείωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! (videos)

Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε ρεκόρ καριέρας με 39 πόντους γνωρίζοντας την αποθέωση όταν κάθισε στον πάγκο, 6 λεπτά πριν την λήξη του παιχνιδιού, με τους Μπακς να επικρατούν εύκολα των Ουίζαρντς με 123-96.

Ο «Greek Freak» σημείωσε 39 πόντους (12/18δ., 0/1τρ., 15/17β.), 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο και μόλις 1 λάθος!

Δείτε το βίντεο με τα κατορθώματά του!

Δείτε το βίντεο με το standing ovation.

The Greek Freak, @Giannis_An34, gets a standing ovation as he checks out after recording a career high 39 points!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/a9zcS9Cxvn