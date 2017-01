Έγραψε ιστορία! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βασικός στο All Star Game του NBA!

Ο 22χρονος Έλληνας άσος των Μιλγουόκι Μπακς είναι κι επίσημα μέλος της πεντάδας της ομάδας της Ανατολής στο All Star Game που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη.

Ο «Greek Freak» συγκέντρωσε 1.604.463 ψήφους και ήταν τρίτος στην Ανατολή.

Τον ξεπέρασαν μόνο οι μεγάλοι σταρ των πρωταθλητών Κλίβελαντ Καβαλίερς, Λεμπρόν Τζέιμς με 1.893.751 και Κάιρι Ίρβινγκ με 1.696.769 ψήφους. Μάλιστα κανένας από τους υπόλοιπους παίκτες της Ανατολής δεν ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ψήφους.

Ένα ακόμα αξιομνημόνευτο επίτευγμα είναι πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έγινε ο νεότερος μη Αμερικανός παίκτης που ξεκινά βασικός σε All Star Game, καθώς έσπασε ρεκόρ που κατείχε ο Γιάο Μινγκ όταν έπαιξε στο All Star Game του 2003 σε ηλικία 22 ετών, 4 μηνών και 28 ημερών. Ο Έλληνας σταρ σούπερ σταρ είναι σχεδόν 4 μήνες νεότερος.

Επίσης γίνεται ο πρώτος παίκτης των Μιλγουόκι που θα παίξει στο All Star Game μετά τον Μάικλ Ρεντ το 2004.

Αναλυτικά οι πεντάδες του All Star Game 2017:

Δύση: Στεφ Κάρι (Γουόριορς), Κέβιν Ντουράντ (Γουόριορς), Τζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς), Κογουάι Λέοναρντ (Σπερς), Άντονι Ντέιβις (Πέλικανς).

Ανατολή: Κάιρι Ίρβινγκ (Καβαλίερς), Λεμπρόν Τζέιμς (Καβαλίερς), Τζίμι Μπάτλερ (Μπουλς), Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς), Ντεμάρ ΝτεΡόζαν (Ράπτορς).

Το μήνυμα του... Giannis!

«Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και για τις ψήφους. Σημαίνουν πολλά για μένα» είπε ο Έλληνας άσος στο βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό των Μπακς στο Twitter!