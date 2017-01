NBA All Star Game 2017: Πότε θα γίνει - Αντετοκούνμπο: «Ευχαριστώ Ελλάδα»

Ο 22χρονος άσος των Μιλγουόκι Μπακς είναι επίσημα μέλος της πεντάδας της Ανατολής στο All Star Game, που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Αντετοκούνμπο πήρε συνολικά 1.604.463 ψήφους και ήταν τρίτος στην Ανατολή, πίσω από τους πρωταθλητές με τους Καβαλίερς, Λεμπρόν Τζέιμς (1.893.751) και Κάιρι Ίρβινγκ (1.696.769).

Είναι χαρακτηριστικό πως κανένας άλλος από τους παίκτες της Ανατολής δεν ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ψήφους! Όπως είναι γνωστό για την επιλογή των βασικών, κατά 50% μετρά η ψήφος του κοινού και από 25% των ΜΜΕ και των παικτών.

