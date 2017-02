All Star Game 2017: Η μεγάλη στιγμή του Γιάννη Αντετοκούνμπο! (pics+vids)

Ο δυναμικός γκαρντ, στην πρώτη του παρουσία στη γιορτή του μπάσκετ, βρέθηκε στην αρχική πεντάδα της ομάδας της ανατολής, και από τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης έδειξε τις διαθέσεις του!

Δείτε το βίντεο με την παρουσίαση της πεντάδας, στην οποία λαμβάνει μέρος, παρέα με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Ladies and Gentlemen, your 2017 Eastern Conference #NBAAllStars! pic.twitter.com/lTG8dSeft3 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 20, 2017

Η πρώτη... τάπα...

Don't test the Greek Freak, AD ? pic.twitter.com/YJz3wSGAKe — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 20, 2017

...το πρώτο καλάθι...

... και η συνέχεια...

The Greek Freak out here trying to print posters ? pic.twitter.com/phl74w9Boc — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 20, 2017

Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον "Greek Freak" να είναι πρώτος σκόρερ!

#Giannis has 10 points, a steal and a block to lead the East at #NBAAllStar!!



East 53 | West 48 - End 1st Qtr pic.twitter.com/vLt7tdFsjP — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 20, 2017

Giannis goes coast-to-coast and finishes with the SLAM!!#Giannis pic.twitter.com/lwy1DosP6B — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 20, 2017

Ημίχρονο με τον Γιάννη να τα κάνει... όλα! ΄Έχει 16 πόντους, 2 κλεψίματα, ένα κόψιμο και ένα ριμπάουντ!

The Greek Freak has 16 points, 2 steals, a rebound and block at the break.



East 92 | West 97 - Halftime#Giannis pic.twitter.com/0eRIJGgLSX — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 20, 2017

Καυτός ξεκίνησε και στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθώς έβαλε το πρώτο καλάθι της Ανατολής.

Jimmy Buckets ➡️ The Greek Freak for ✌️ #NBAAllStar pic.twitter.com/aROwyfrzDZ — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 20, 2017

The Greek Freak throws DOWN in New Orleans!! #NBAAllStar pic.twitter.com/mw0Gf8yMBQ — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 20, 2017

Από τα πιο αστεία στιγμιότυπα. Ο Στεφ Κάρι ξαπλώνει και.. κρύβεται για να μην τον... κατεδαφίσει ο Γιάννης!

Steph Curry chooses to lay down instead of be posterized by #Giannis ???#NBAAllStar pic.twitter.com/6lsZeuiS1S — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 20, 2017

Τον έχει βάλει στο μάτι... Ο Γιαννης έκανε "poster" στον Κάρι!