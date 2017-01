Βίντεο - σοκ: Βγήκε το μάτι μπασκετμπολίστα σε διεκδίκηση ριμπάουντ

Κατά τη διάρκεια διεκδίκησης ενός ριμπάουντ, ο παίκτης των Μπρέικερς, Ακίλ Μίτσελ είδε το δάχτυλο του αντιπάλου του να... μπαίνει στο μάτι του. Αποτέλεσμα αυτής της διεκδίκησης ήταν το μάτι του Μίτσελ να βγει από τη θέση του και το γήπεδο να κοιτά σοκαρισμένο. Ο Αμερικανός αθλητής διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και όπως ενημέρωσε τους φαν του από το Twitter του, το μάτι του σώθηκε και ο ίδιος βλέπει καλά!

Δείτε το βίντεο:

?... too soon? Lol thanks for all the love, well wishes, and prayers tonight. I'm home and seeing fine, more tests tomorrow