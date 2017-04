Σαββίδης: Φωτογραφία… δίχως έλεος!

Ο πολυσυζητημένος ημιτελικός (λόγω της διαιτησίας του Κύζα) που έφερε την πρόκριση του Δικεφάλου επί του Παναθηναϊκού, ακολούθησαν αναρτήσεις του υιού του Ιβάν Σαββίδη, Γιώργου, ο οποίος πόσταρε φωτογραφίες από το χτεσινό αγώνα αφήνοντας μάλιστα φαρμακερά σχόλια.

«Δεν έχει σημασία πόσο αργά πηγαίνεις μακριά, αρκεί να μην σταματήσεις πουθενά», σχολίασε το μέλος του ΔΣ του ΠΑΟΚ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα hashtag που έχει βάλει στη δημοσίευση και τα οποία είναι: Βασιλιάς#1926#χωρίς#έλεος#.

It doesn't matter how slowly you go so long as you don't stop #king #1926 #no #mercy

