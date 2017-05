Ντοκουμέντο: Όταν ο Ομπράντοβιτς ζητούσε το 2012 από το Γιαννακόπουλο 15 εκατομμύρια για να μείνει

Το ψέμα τελικά έχει κοντά ποδάρια.

Δυστυχώς για κάποιους, τίποτα δε μένει κρυφό, ειδικά όταν υπάρχουν μπροστά μάρτυρες.

Όπως σας προϊδεάσαμε με προηγούμενη ανάρτηση, το Newsbomb.gr, έχει στα χέρια του ηχητικά ντοκουμέντα από τις συναντήσεις του 2012 τα οποία διαψεύδουν τους σημερινούς ισχυρισμούς του Ομπράντοβιτς ότι έφυγε από την ΚΑΕ για ζητήματα... σεβασμού.

Εκτός κι αν ο κ. Ομπράντοβιτς μετράει τον σεβασμό με εκατομμύρια (κάτι που αποδεικνύεται από τα ηχητικά ντοκουμέντα που ακολουθούν).

Το Newsbomb.gr πιστό στους κανόνες της αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας, όπως έχει αποδείξει επί σειρά ετών, φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας τα ντοκουμέντα που έχει στα χέρια του από το 2012.

Στις συναντήσεις αυτές, όπως θα δείτε και θα ακούσετε, ο κ. Ομπράντοβιτς για περισσότερη από μια ώρα μιλάει συνεχώς μόνο για χρήματα προσπαθώντας να ανεβάσει το budget.

Τα ζητήματα του σεβασμού τα είχε βάλει για λίγο στην άκρη και άρχιζε να παίζει με τα εκατομμύρια: 13, 14, 15 εκατομμύρια και... βάλε.

Στο ηχητικό απόσπασμα, αλλά και στο βίντεο που ακολουθεί από τη συνάντηση που είχαν οι κύριοι Ομπράντοβιτς και Γιαννακόπουλος το 2012 (και στην οποία ήταν παρόντες και άλλοι παράγοντες) ακούγεται ξεκάθαρα ο κ. Ομπράντοβιτς να λέει ότι το budget είναι θέμα respect.

Εμπλέκει δηλαδή το χρήμα με τον σεβασμό κάτι το οποίο αρνείται στην τελευταία του συνέντευξη σε αθλητικό ιστότοπο με τίτλο: «Δεν έφυγα για το μπάτζετ το 2012».

Αφού «όλα είναι θέμα σεβασμού» όπως λέει σήμερα 23/05/2017, τότε γιατί το 2012 έλεγε: «Το budget είναι θέμα respect»;

Σε άλλο σημείο, ο τότε προπονητής του ΠΑΟ, λέει χαρακτηριστικά «people will be against us...», εννοώντας ότι ο κόσμος θα είναι εναντίον μας αν το budget είναι μικρό, υπονοώντας πως ο ίδιος αποχωρεί και νίπτει τας χείρας του.

Το καταπληκτικό είναι ότι ο κ. Γιαννακόπουλος του πρότεινε να γίνει συνιδιοκτήτης στον ΠΑΟ δίνοντας του δώρο μέχρι και το 25% των μετοχών της ΚΑΕ, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Αυτά όλα είναι ένα μικρό δείγμα των στοιχείων και των ντοκουμέντων που έχει στην κατοχή του το Newsbomb.gr.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο κ. Ομπράντοβιτς οφείλει μέσα στις επόμενες 24 ώρες να βγει και να πει την αλήθεια στο φίλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού.

Διότι η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει και να φαίνεται και να είναι τίμια.

Το Newsbomb.gr θα επανέλθει με περισσότερο ρεπορτάζ και συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τις οποίες κάποιοι σίγουρα θα χάσουν τον ύπνο τους.