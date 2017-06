Τελικός Champions League: Αξία στο Χ ημίχρονο

Η «Γηραιά Κυρία» της Ιταλίας κοντράρεται με την «Βασίλισσα» με στόχο την κορυφή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι Ισπανοί είναι η κορυφαία ομάδα στο Champions League στο σκοράρισμα, μια και έχει πετύχει 32 τέρματα σε 12 ματς που έχει δώσει στην διοργάνωση, ενώ οι «μπιανκονέρι» είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στην υπεράσπιση της εστίας τους, έχοντας δεχθεί μόλις τρία τέρματα, ένα περισσότερο από την Κοπεγχάγη.

Μάλιστα, η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι παρουσιάζει μία απίστευτη σταθερότητα αναφορικά με τις επιδόσεις της στο πρώτο και δεύτερο ημίχρονο, καθώς έχει πετύχει 10 τέρματα στο πρώτο... μισό και 11 στην «επανάληψη», ενώ έχει δεχθεί μόλις 1 γκολ στο πρώτο μέρος και μόλις 2 στο δεύτερο. Από την άλλη, το «συγκρότημα» του Ζινεντίν Ζιντάν είναι σαφώς καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Από τα 32 τέρματα έχει σκοράρει 21 στο δεύτερο... μισό και 11 στο πρώτο, ενώ αντίθετα, δέχθηκε με την ίδια... συχνότητα, 8 στο πρώτο και 9 στο δεύτερο.

Αν αναλογιστούμε πως ο τελικός έχει άλλη βαρύτητα για τις ομάδες, τότε θεωρείται εξαιρετική η απόδοση του 2,50 που προσφέρει ο Stoiximan.gr για το Under 0,5 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ μπορούμε να εμπιστευτούμε και το 1,50 για το Over 0,5 στο ημίχρονο. Πάντως, εξαιρετική είναι η απόδοση για το Over 1,5 στο ημίχρονο που την βρίσκουμε στο 3,30 στον Stoiximan.gr.

Σε περίπτωση που θεωρείτε πως τόσο η Γιουβέντους, όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταφέρουν να σκοράρουν, όχι μόνο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στον αγώνα, τότε πρέπει να εμπιστευτείτε την απόδοση 1,93 στο G/G, αλλά και το Over 2,5 που πληρώνει 2,30 στον Stoiximan.gr. Βέβαια, μπορούμε να πάμε και σε πιο ειδικά στοιχήματα, αναφορικά με το σκοράρισμα των δύο ομάδων. Τα περισσότερα Over στις αναμετρήσεις της Γιουβέντους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, είναι αυτά του Over 1,5. Παράλληλα, όλα τα ματς της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν γίνει Over 2,5. Στην πρώτη περίπτωση το Over 1,5 στον τελικό πληρώνει 1,44, ενώ στη δεύτερη το Over 2,5 έχει απόδοση 2,30.

Τέλος, εξαιρετικές είναι οι τιμές που δίνει ο Stoiximan.gr για το Ημίχρονο/Τελικό. Όπως έχουνε αναφέρει και πιο πάνω, ο τελικός του Champions League έχει ιδιαίτερα βαρύτητα. Αυτός είναι και ο λόγος που η πρώτη μας προτίμηση για αποτέλεσμα ημιχρόνου είναι η ισοπαλία. Αν το βάλουμε αυτό ως σταθερά στο ποντάρισμά μας, τότε το Χ/1 (νίκη Γιουβέντους) πληρώνει 6,20 και το Χ/2 (νίκη Ρεάλ Μαδρίτης) έχει απόδοση 5,60. Αντίθετα, πιο... μικρή είναι η απόδοση για Χ/Χ που η τιμή της φτάνει στο 4,30.

