ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αναζητώντας στην Ελβετία τα ίχνη της Pan Asia (photos)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αδημονεί, μετρώντας αντίστροφα να περάσουν οι μέρες, ώστε να αποτελέσει παρελθόν ο Γιάννης Αλαφούζος από την ιδιοκτησία της ΠΑΕ και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών στην Pan Asia Investments, εταιρεία που εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Ελβετία. Σύμφωνα, τουλάχιστον, με όσα επίσημα στοιχεία γνωρίζουμε, ελάχιστα είναι η αλήθεια, από την πρώτη εμφάνισή της στο ελληνικό κοινό, με τη δημοσιοποίηση της ονομασίας και της έδρας της, στο MoU που αρχικά είχε υπογραφεί ανάμεσα στον Πάιρο Πιεμπονγκσάντ και τον Γιάννη Αλαφούζο. Το έγγραφο που δημοσιοποίησε στις 17 Απριλίου η ιστοσελίδα Sdna, εμφανίζει ως Ρarties της συμφωνίας την εταιρεία PAN ASIA INVESTMENTS. «A company incorporated and validy existing under the laws of Switzerland with its registered address at: 21 Bahnhofstrasse, 6300, Zug, Switzerland». Σε απλά ελληνικά, η PAN ASIA Investments έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας και έχει ως καταστατική διεύθυνση της έδρας της, την οδό Bahnhofstrasse 21, στην περιοχή Ζουγκ.

