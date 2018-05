Απαγορευμένη στο τζούντο η λαβή που έκανε ο Σέρχιο Ράμος στον Σαλάχ!

Όπως ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τζούντο αυτή η λαβή που «έκανε» στον Μοχάμεντ Σαλάχ, κατά τον τελικό του Champions League, απαγορεύεται στο άθλημα γιατί είναι άκρως επικίνδυνη!

Ο αρχηγός της Ρεάλ δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει τον Αιγύπτιο φορ, όμως μετά την φάση που στιγμάτισε τον τελικό, το σύνολο του διαδικτύου κατακρίνει έντονα τον Ράμος.

Θέση πήρε και η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία Τζούντο, η οποία με ανάρτηση της στο twitter τόνισε: «Το Waki-gatame είναι μια επικίνδυνη τεχνική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν επιτρέπεται στο τζούντο να χρησιμοποιείται για μετάβαση σε ne-waza» και καταλήγει «τι πιστεύετε γι αυτό το φάουλ;».

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB