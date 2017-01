ΣΦΕΕ – Ευρωκοινοβούλιο: Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο στα κρίσιμα θέματα του φαρμάκου

Η χάραξη κοινής στρατηγικής με επίκεντρο τον ασθενή, αλλά και τη βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας, ήταν το αντικείμενο της διακομματικής θεσμικής συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Αποκαθιστώντας το Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα - Λύσεις για ένα καλύτερο αύριο» (Restoring the HealthCare of Greece - Solutions for a better tomorrow), διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κύρτσος και η ευρωβουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Εύα Καϊλή, φιλοξένησαν από κοινού τη διοργάνωση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Τη συζήτηση άνοιξε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ο καθηγητής του LSE, Πάνος Καναβός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών «Θετική Φωνή», Νίκος Δέδες, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANTE), Σιλβέν Ζιρό, η εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ, Ράμπια Καν και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Πασχάλης Αποστολίδης. Το συντονισμό της συζήτησης είχε η εκπρόσωπος του think tank «Friends of Europe», Τάμσιν Ρόουζ.

Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου στα κρίσιμα προβλήματα της φαρμακευτικής πολιτικής, ώστε να οικοδομούνται δίκαια, βιώσιμα και αποτελεσματικά δημόσια συστήματα υγείας και παράλληλα να ενισχύεται η πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να διαφυλάσσεται η κοινωνική και δημοκρατική παράδοση της Ευρώπης.

Όπως επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, υπήρξε κοινή κατανόηση των προβλημάτων του χώρου της υγείας και του φαρμάκου, με κυρίαρχο την έλλειψη επαρκούς προϋπολογισμού για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Πασχάλης Αποστολίδης, τόνισε ότι ο κλάδος έχει φτάσει στα όριά του, οπότε χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ώστε να δοθεί ανάσα στις επιχειρήσεις. Επίσης, οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα και θα προασπίσουν τη δημόσια υγεία.

Μεταξύ των αναγκαίων δομικών μεταρρυθμίσεων στην εφαρμογή των οποίων όλες οι πλευρές συναίνεσαν, ήταν η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ), η λειτουργία Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, η καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή και χρήση των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης, η εφαρμογή Μητρώων Ασθενών (Registries), η προοπτική εύρεσης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών-Horizonscanning, και ο έλεγχος όγκου ζήτησης φαρμάκων.

Πάντως, στη λογική μιας κοινής ευρωπαϊκής στάσης σε θέματα φαρμακευτικής πολιτικής κινείται και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ιεραρχώντας τα ίδια ζητήματα. Εκεί που υπάρχει απόσταση ανάμεσα στο υπουργείο και τη φαρμακοβιομηχανία είναι ο τρόπος και το χρονοδιάγραμμα των παραπάνω μεταρρυθμίσεων, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις (παρασκηνιακές και επίσημες) με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να είναι σε εξέλιξη. «Αγκάθι» αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο θα εισάγονται τα καινοτόμα φάρμακα στην ελληνική αγορά, πώς θα μειωθεί κατά 30% το clawback χωρίς να μετατραπούν τα αντίστοιχα ποσά σε rebate, αλλά και η εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, με τα νέα δεδομένα που θα διαμορφώσει η κατάργηση της Επιτροπής Τιμών και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στον ΕΟΦ.