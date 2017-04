Ξανθός: Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τους Θεσμούς ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής στο φάρμακο

Την αγωνία του να κλείσει σύντομα η εκκρεμότητα της δεύτερης αξιολόγησης του Ελληνικού Προγράμματος, προκειμένου να προχωρήσουν τα κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας και της υγείας, κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου για την Υγεία «The Future of Healthcare in Greece» Health on a wire - Balancing priorities, που πραγματοποιείται την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Intercontinental.