ISHRS: Προσοχή στις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών από μη αδειοδοτημένο προσωπικό

«Η Διεθνής Οργάνωση Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού (International Society of Hair Restoration Surgery - ISHRS) εκφράζει την εξαιρετική της ανησυχία για την πρακτική αυτή», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΜΑΤ, του ελληνικού παραρτήματος της ISHRS, Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD,PhD, ISHRS member και Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS).

Στην ανακοίνωση της, η ISHRS αναφέρει:

«Λόγω αυτής της ανησυχητικής τάσης, έχουμε ξεκινήσει μια ενημερωτική εκπαιδευτική καμπάνια για το κοινό που στοχεύει σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μαλλιών. Ενθαρρύνουμε έντονα τους καταναλωτές να κάνουν την έρευνά τους και να αναζητήσουν ένα εξειδικευμένο ιατρό ο οποίος έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, εμπειρία και πιστοποιήσεις και να μη διστάζουν να ζητούν αποδεικτικά της εκπαίδευσης και των πιστοποιήσεων από τους ιατρούς για να βεβαιωθούν».

Διαβάστε παρακάτω όλη την επίσημη ανακοίνωση της ISHRS στα ελληνικά. (Δείτε την ανακοίνωση στα αγγλικά, στο επίσημο site της ISHRS εδώ)

«Η Διεθνής Οργάνωση Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού (International Society of Hair Restoration Surgery - ISHRS) σε επίσημη ανακοίνωση της, εφιστά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό μη αδειοδοτημένου προσωπικού (μη-Ιατροί) που εκτελούν ιατρικές πράξεις στις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών, θέτοντας έτσι τους ασθενείς σε μεγάλο ρίσκο.

Όλο και περισσότεροι ασθενείς, που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών από μη αδειοδοτημένο προσωπικό (μη-Ιατροί), αναζητούν πλέον, ιατρούς πιστοποιημένους από την ISHRS προκειμένου να επιδιορθώσουν τα κρίσιμα «λάθη» και τι επιπλοκές αυτών των προηγούμενων επεμβάσεων που έγιναν από μη-ιατρούς ή και από ανεπαρκώς εκπαιδευμένους ιατρούς.

Η ISHRS προειδοποιεί πως η ασφάλεια των ασθενών αλλά και το τελικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών τίθενται σε κίνδυνο και προειδοποιεί τους ενδιαφερόμενους για τα παρακάτω:

Ακόμα και οι σύγχρονες τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών, αναφερόμενες και ως ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών απαιτούν χειρουργική εξειδίκευση.

Η σύγχρονη Μεταμόσχευση Μαλλιών περιλαμβάνει τόσο την τεχνική strip-FUT (follicular unit transplantation) όσο και την τεχνική FUE (follicular unit extraction) για τη συγκομιδή των μοσχευμάτων.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης Μεταμόσχευση Μαλλιών θα χρειαστεί πάντοτε να παρθούν κρίσιμες κλινικές αποφάσεις που απαιτούν Ιατρική γνώση και κλινική Ιατρική εμπειρία.

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών που θα εφαρμοστεί, απαιτούνται να ληφθούν διαγνωστικές αποφάσεις και απαιτείται να γίνουν ολικού πάχους χειρουργικές τομές στο τριχωτό ή στο δέρμα.

Όσον αφορά τη σύγχρονη Μεταμόσχευση Μαλλιών με τριχοθυλακιακές μονάδες (Follicular Unit Hair Transplantation), συγκεκριμένα, εκατοντάδες ή και χιλιάδες μικροσκοπικές τέτοιες τομές θα γίνουν στη δότρια και λήπτρια περιοχή.

Εξίσου κρίσιμη για την ασφάλεια του ασθενούς είναι η απόλυτα ακριβής δοσολογία τοπικών αναισθητικών φαρμάκων που θα λάβει ο ασθενής, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή Ιατρική παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών (medical monitoring) καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης.

- Μόνο οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και αδειοδοτημένοι ιατροί (και όπου αυτό επιτρέπεται από την Κρατική νομοθεσία, το νόμιμα αδειοδοτημένο νοσηλευτικό προσωπικό, που δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους) είναι οι αποκλειστικά αρμόδιοι να εκτελούν συγκεκριμένα βήματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Τα στάδια αυτά είναι:

• Προ-επεμβατική διαγνωστική εξέταση και ενημέρωση του ασθενούς

• Σχεδιασμός και εκτέλεση της χειρουργικής πράξης της Μεταμόσχευσης Μαλλιών (συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής των τριχοθυλακίων, του σχεδιασμού του hairline και της κατάλληλης προετοιμασίας της λήπτριας περιοχής)

• Αντιμετώπιση ιατρικών θεμάτων και πιθανών επιπλοκών ή ανεπιθύμητων ενεργειών.

Οι νόμοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα αναφορικά με τις διαδικασίες που μπορεί να εκτελέσει κάποιος μη εξειδικευμένος ιατρός ή ακόμα και κάποιος μη-ιατρός.

Η ISHRS υποστηρίζει πως μόνον ένας πιστοποιημένος Ιατρός με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στο πεδίο της Μεταμόσχευσης Μαλλιών πρέπει να εκτελεί όλες τις χειρουργικές πράξεις και διαδικασίες (τομές, εκτομές, αφαιρέσεις) των τριχοθυλακίων που αποτελούν μέρος των επεμβάσεων Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

Όταν, όμως, κάποιοι ιατροί διαφημίζουν τα διαπιστευτήριά τους και στη συνέχεια αναθέτουν την επέμβαση σε μη αδειοδοτημένο προσωπικό (μη-Ιατρούς), οι ασθενείς παραπλανούνται και τίθενται άμεσα σε κίνδυνο.

- Όταν μη αδειοδοτημένο προσωπικό (μη-Ιατροί) εκτελεί επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών όπου απαιτούνται υψηλές δεξιότητες, αυξάνεται ο κίνδυνος λανθασμένης διάγνωσης και εκτιμήσεις των αναγκών του ασθενούς ή εκτελούνται λανθασμένες ή και περιττές επεμβάσεις.

Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος το μη αδειοδοτημένο προσωπικό (μη-Ιατροί) να μη διαγνώσει πως μια διαταραχή του τριχωτού μπορεί να σχετίζεται με σοβαρότερες υποβόσκουσες ασθένειες. Αν αυτές οι ασθένειες δεν διαγνωστούν έγκαιρα μπορούν να οδηγήσουν σε μείζονα ιατρικά προβλήματα έτσι και ο ασθενής υποβληθεί σε Μεταμόσχευση Μαλλιών».