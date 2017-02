ΠΡΟΣΟΧΗ στις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών από μη αδειοδοτημένο προσωπικό (από μη-ιατρό)!

Στις πιο ακραίες περιπτώσεις μη αδειοδοτημένο προσωπικό (μη-Ιατροί) εκτελούν όλη τη διαδικασία της Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE. Έχει επίσης καταγραφεί μεγάλος αριθμός περιπτώσεων παραπλάνησης του κοινού όπου, ειδικευμένοι ιατροί χρησιμοποιούν τη φήμη και αναγνωρισιμότητά τους για να προσελκύσουν το ενδιαφερόμενο κοινό και στη συνέχεια αναθέτουν το σύνολο της διαδικασίας της μεταμόσχευσης μαλλιών σε μη αδειοδοτημένο προσωπικό (μη-Ιατροί). Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι υποψήφιοι για μεταμόσχευση μαλλιών έρχονται αντιμέτωποι με το γεγονός ότι ο ιατρός τον οποίο αρχικά αναζήτησαν για μεταμόσχευση μαλλιών όχι μόνο δεν είναι αυτός που τους ενημερώνει αλλά δεν παραβρίσκεται καν, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της μεταμόσχευσης μαλλιών μέσα στο χώρο που γίνεται η εφαρμογή!

Διαβάστε όλη την επίσημη ανακοίνωση της ISHRS στα ελληνικά. Δείτε την ανακοίνωση στα αγγλικά, στο επίσημο site της ISHRS εδώ

«Η Διεθνής Οργάνωση Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού (International Society of Hair Restoration Surgery - ISHRS) εκφράζει την εξαιρετική της ανησυχία για την πρακτική αυτή», μας λέει ο εκπρόσωπος και ιδρυτικό μέλος της ΕΛΑΜΑΤ, του ελληνικού παραρτήματος της ISHRS, Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, ISHRS member και Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS). «Ως μέλος της ISHRS και εκπρόσωπος της ΕΛΑΜΑΤ (Ελληνικής Ακαδημίας Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού) του επίσημου ελληνικού παραρτήματος της ISHRS, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω ανοιχτά και ξεκάθαρα διότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία ατόμων που εν αγνοία τους κινδυνεύουν να χειρουργηθούν για Μεταμόσχευση Μαλλιών από Μη-Ιατρούς.

Συνεπώς, κάποια από τα γεγονότα που θα σας αναφέρω παρακάτω μπορεί να σας ακουστούν υπερβολικά και δυσάρεστα, είναι όμως πέρα για πέρα αληθινά και συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Ευτυχώς βέβαια, στη χώρα μας υπάρχει υψηλή τεχνογνωσία και εξαίρετοι συνάδελφοι ιατροί οι οποίοι εφαρμόζουν την τεχνική FUE σύμφωνα με τα δεδομένα της ISHRS και με άριστα αποτελέσματα. Αυτές τις καλές πρακτικές προσπαθούμε να αναδείξουμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να ξεχωρίζουν και να απευθύνονται σε εκείνους τους ιατρούς που έχουν την πιστοποιημένη γνώση, την εξειδίκευση και την εμπειρία».

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εξηγήστε μας αρχικά ποια είναι η ISHRS και η ΕΛΑΜΑΤ;

Dr. Κ. Αναστασάκης: Η ISHRS, International Society of Hair Restoration Surgery (Διεθνής Εταιρεία Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού) είναι η μεγαλύτερη Ιατρική Εταιρεία παγκοσμίως με αντικείμενο την αποκατάσταση τριχωτού και τη Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Ιδρύθηκε το 1993 και απαριθμεί περισσότερα από 1200 μέλη-ιατρούς σε 72 χώρες. Οι ιατροί-μέλη ISHRS είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται ενεργά με τη Μεταμόσχευση Μαλλιών και εκπαιδεύονται στις πιο σύγχρονες τεχνικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως σχετίζεται η ISHRS με την ΕΛΑΜΑΤ;

Dr. Κ. Αναστασάκης: Η ΕΛΑΜΑΤ, η Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού αποτελεί το εθνικό παράρτημα (Regional Society) της ISHRS, τηρώντας τις αρχές, τους σκοπούς, τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της ISHRS.

Η ΕΛΑΜΑΤ είναι μια μη-κερδοσκοπική ιατρική οργάνωση με ιδρυτικά μέλη ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται ενεργά με την μη-επεμβατική Αποκατάσταση Τριχωτού και τη Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Ο σκοπός της ΕΛΑΜΑΤ είναι η προώθηση της πρακτικής της Μεταμόσχευσης και της Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού μόνον από εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους και έμπειρους Ιατρούς που έχουν τα προσόντα να εξασκούν αυτές τις επεμβάσεις και η εξάσκησή τους με τη μέγιστη επιδεξιότητα, τέχνη και δεοντολογία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ανακοίνωση εξέδωσε η ISHRS και ποια είναι η βαρύτητά της;

Dr. Κ. Αναστασάκης: Η ISHRS, εντοπίζοντας έναν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ατόμων που ενδιαφέρονται να υποβληθούν σε Μεταμόσχευση Μαλλιών, εξέδωσε μία Προειδοποίηση Καταναλωτών (Consumer Alert) για τη «μάστιγα» σοβαρών επιπλοκών στις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών όταν αυτές εκτελούνται από μη-Ιατρούς, εν αγνοία, φυσικά, των ασθενών!

Η ΕΛΑΜΑΤ, ως επίσημο παράρτημα της ISHRS, αναλαμβάνει λοιπόν, την ενημέρωση του Ελληνικού κοινού προκειμένου το κοινό να προφυλαχθεί από αυτό το φαινόμενο που έχει κάνει την εμφάνισή του και σε κλινικές στην Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εξηγήστε μας πώς έχει συμβεί αυτό, δηλαδή Μη-Ιατροί να εκτελούν χειρουργικές επεμβάσεις;

Dr. Κ. Αναστασάκης: Ήδη από το 2006 αλλά ολοένα και πιο έντονα από το 2012 έχει παρατηρηθεί ένα εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο: ιατροί χωρίς ειδικότητα, συχνά που μόλις βγήκαν από την Ιατρική Σχολή, και ακόμα χειρότερα, Μη-Ιατροί να εκτελούν επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών, αποκλειστικά με την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE, με εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις και με ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής.

Αυτό το φαινόμενο εμφανίστηκε αρχικά σε χώρες όπως η Τουρκία, το Πακιστάν. Λόγω της γενικότερης έλλειψης νομοθεσίας και ρυθμιστικού πλαισίου που να ορίζει πως η εκτέλεση επεμβάσεων Μεταμόσχευσης Μαλλιών επιτρέπεται μόνο από ιατρούς εξειδικευμένους στη Μεταμόσχευση Μαλλιών (ή τουλάχιστον ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει κάποια Ιατρική Ειδικότητά), αυτό το φαινόμενο έχει επεκταθεί και σε άλλες χώρες, ακόμα και στην Ελλάδα.

Οι παραπάνω προορισμοί έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς με αυτή ακριβώς την πρακτική, δηλαδή διαφημίζουν μέσω του Internet επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών, αποκλειστικά με την τεχνική FUE, σε πολύ χαμηλές τιμές.

Φανταστείτε ότι δελεάζουν ασθενείς με μια πολύ χαμηλή χρέωση, ίδια για όλους, με πληρωμένα εισιτήρια και διαμονή και υπόσχονται πως θα τους μεταμοσχεύσουν όσα περισσότερα μοσχεύματα γίνεται σε μια ημέρα με την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE.

Στην Κωνσταντινούπολη μόνο, υπάρχουν περισσότερες από 600 «κλινικές» Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE, και μόλις οι 33 ανήκουν σε εξειδικευμένους ιατρούς-μέλη της ISHRS που χειρουργούν οι ίδιοι σε αυτές.

Σε όλες τις υπόλοιπες 570 «χειρουργούν» βοηθοί, υπό την «κάλυψη» κάποιου ιατρού (οποιασδήποτε ειδικότητας) και της άδειας ιατρείου του, που είναι, φυσικά, αμφίβολο αν ο ίδιος γνωρίζει οτιδήποτε από Μεταμόσχευση Μαλλιών ή αν βρίσκεται καν στο ίδιο κτίριο! Άλλες πάλι κλινικές δεν λειτουργούν καν υπό την άδεια ιατρού και αυτοί που εκτελούν τις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE προσποιούνται τους ιατρούς.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο όπως εξήγησα δεν είναι καινούργιο και μάλιστα το έχουν εκτενώς περιγράψει δημοσιογράφοι σε εφημερίδες και ειδησεογραφικά sites του εξωτερικού. Οι χώροι αυτοί περιγράφονται ως φάρμες μαλλιών (hair farms) και δείτε στη φωτογραφία που ακολουθεί πως μέσα στο ίδιο δωμάτιο τουλάχιστον 12 άνδρες υποβάλλονται ταυτόχρονα σε Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE από νοσηλεύτριες ή πιθανότατα ούτε καν νοσηλεύτριες. Φανταστείτε τις συνθήκες υγιεινής και τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι αυτοί. Για να μην μιλήσουμε για το τελικό αποτέλεσμα στο κεφάλι τους!





ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς είναι δυνατόν οι ασθενείς αυτοί να μην διαμαρτύρονται;

Dr. Κ. Αναστασάκης: Όλα ξεκινάνε από ένα συνδυασμό απόγνωσης λόγω της τριχόπτωσης, την «πλύση εγκεφάλου» από τις παραπλανητικές διαφημίσεις για την Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE και φυσικά την ανάγκη όλων αυτών να «γλιτώσουν χρήματα πάση θυσία».

Αρχικά, καθότι η Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE έχει διαφημιστεί ως «νέα τεχνική», «χωρίς νυστέρι», «ανώδυνη», «αναίμακτη», «χωρίς ουλές» «χωρίς ράμματα», το κοινό νομίζει πως αυτά ισχύουν.

Όμως δεν ισχύουν.

Όλα αυτά είναι από υπερβολές έως ψεύδη και το λέω επίσημα αυτό, ως εκπρόσωπος της ΕΛΑΜΑΤ και πιστοποιημένος χειρουργός στη Μεταμόσχευση Μαλλιών από το ABHRS, American Board of Hair Restoration Surgery (Αμερικανικό Συμβούλιο Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού).

Μάλιστα, οι μοναδικοί παγκοσμίως Επίσημοι επιστημονικοί φορείς ISHRS και ABHRS απαγορεύουν στους ιατρούς-μέλη τους τη χρήση στο ενημερωτικό τους υλικό και στις διαφημίσεις όρων όπως «ανώδυνη» («no-pain»), «επέμβαση χωρίς ουλές» («No scars»), «επέμβαση χωρίς τομή» («No incision»), «επέμβαση χωρίς επαφή («No touch»), «επέμβαση χωρίς κόψιμο» («No cutting») και «ελάχιστα παρεμβατική επέμβαση» («Non-invasive»).

Όσοι, λοιπόν, διαφημίζουν τη Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE με αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς προσπαθούν να υποβιβάσουν τη βαρύτητα αλλά και τη σημαντικότητα της επέμβασης Μεταμόσχευσης Μαλλιών με την τεχνική FUE προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην διαμαρτυρηθούν αν ποτέ καταλάβουν πως τελικά τους χειρουργεί μια νοσηλεύτρια ή ένας βοηθός που δεν είναι καν ιατρός.

Και δυστυχώς, πολλοί άνδρες με πρόβλημα τριχόπτωσης και περιορισμένα οικονομικά «πείθονται» να εμπιστευτούν τέτοιες κλινικές, και συχνά δεν μαθαίνουν ποτέ ποιος έκανε την επέμβαση αφού το άτομο που αφαιρεί και μεταμοσχεύει τα τριχοθυλάκια είναι συνεχώς πίσω τους!

Όμως, η Μεταμόσχευση Μαλλιών με την οποιαδήποτε τεχνική, δεν παύει να είναι μια χειρουργική επέμβαση.

Και οι χειρουργικές επεμβάσεις επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους ιατρούς πάνω στην ίδια την Μεταμόσχευση Μαλλιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή το όλο θέμα έχει να κάνει με την συγκεκριμένη τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών;

Dr. Κ. Αναστασάκης: Όχι φυσικά! Η Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE είναι μια καταξιωμένη τεχνική, χρήσιμη σε ένα ποσοστό των ενδιαφερομένων για Μεταμόσχευση Μαλλιών. Για τον έμπειρο, εξειδικευμένο και ηθικό χειρουργό, η τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE είναι ένα εξαιρετικό «εργαλείο» που του επιτρέπει να μπορεί να βοηθήσει κάποιους ασθενείς του που παλαιότερα θα κρινόντουσαν ακατάλληλοι για Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Προσωπικά, ως πιστοποιημένος χειρουργός αποκατάστασης τριχωτού προτείνω την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE σε λιγότερο από 10% των ασθενών που ενδιαφέρονται για Μεταμόσχευση Μαλλιών, διότι με αυστηρά και σωστά επιστημονικά κριτήρια, μόνο αυτοί θα ωφεληθούν από αυτή την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τότε γιατί έχει διαφημιστεί τόσο πολύ η συγκεκριμένη τεχνική;

Dr. Κ. Αναστασάκης: Είναι γεγονός πως η Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE έχει διαφημιστεί πολύ έντονα και μάλιστα κάποιες κλινικές «περηφανεύονται» πως εφαρμόζουν μόνο μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE, με το ψευδές πρόσχημα πως είναι «πιο σύγχρονη» ή «χωρίς ουλές».

Αυτούς τους ισχυρισμούς, όπως εξήγησα, οι μοναδικοί παγκοσμίως Επίσημοι επιστημονικοί φορείς ISHRS και ABHRS απαγορεύουν στους ιατρούς-μέλη τους τη χρήση τους επειδή είναι ψευδείς και παραπλανητικοί.

Ο βασικός λόγος που η Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE έχει διαφημιστεί τόσο πολύ είναι ο εξής:

Το χαμηλό κόστος για την «κλινική» ή τον επιχειρηματία.

Δεν είναι τυχαίο που όλες οι κλινικές στις παραπάνω χώρες που τις επεμβάσεις τις εκτελούν Μη-ιατροί, εφαρμόζουν μόνο την Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE.

Συμβαίνει για αυτόν ακριβώς το λόγο!

Αντί, λοιπόν, ο ιατρός ή ο επιχειρηματίας να χρειαστεί να πληρώνει ακριβά για έμπειρους χειρουργούς και πολυάριθμο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, πανάκριβα μικροσκόπια και υπερσύγχρονο, απαραίτητο εξοπλισμό, απλά αναθέτει τις επεμβάσεις σε άπειρους, ανειδίκευτους ιατρούς, που μόλις αποφοίτησαν από την Ιατρική Σχολή ή ακόμα και σε Μη-Ιατρούς για το βασικό μισθό!

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν είναι παράνομο να αναθέτουν την επέμβαση σε Μη-Ιατρούς;

Dr. Κ. Αναστασάκης: Φυσικά και είναι, όπως είναι και επικίνδυνο!

Πρόσφατα, μάλιστα, το Ιανουάριο του 2016, σε έλεγχο των Κρατικών Υπηρεσιών στην Κωνσταντινούπολη, βρέθηκαν 2 κέντρα «Μεταμόσχευσης μαλλιών» που χειρουργούσαν Μη-Ιατροί και οι υπεύθυνοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 5 ετών!

Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE δεν είναι «απλή», ειδικά μάλιστα αν κάποιος θέλει να την εκτελεί σωστά, χρειάζεται εμπειρία σε εκατοντάδες περιστατικά.

Επειδή όμως η τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE δεν περιλαμβάνει δύσκολα χειρουργικά βήματα που να απαιτούν εμπειρία και ψυχραιμία (διατομή, συρραφή, εκτίμηση ελαστικότητας/κινητικότητας κτλ.) και χειρουργικές αποφάσεις με κρίσιμο αντίκτυπο, είναι εύκολο να μάθει κανείς να την κάνει «κουτσά-στραβά» όπως λέει ο λαός.

Αυτό που συμβαίνει όταν, λοιπόν, εκτελούν «κουτσά-στραβά» την επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών FUE Μη-Ιατροί, είναι πως τα μαλλιά που μεταμοσχεύθηκαν δεν θα φυτρώσουν περισσότερα από 30-40% και η περιοχή από όπου αφαιρέθηκαν τα μοσχεύματα θα είναι για πάντα σαν «σκοροφαγωμένη», όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.





Αυτή ακριβώς η «άνεση» να αναλαμβάνουν ανειδίκευτοι ιατροί, χωρίς χειρουργική εμπειρία, ακόμη και Μη-Ιατροί, χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία για την υγεία του ασθενούς ολόκληρη την επέμβαση Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE είναι ο κύριος λόγος που προωθείται διαφημιστικά η τεχνική FUE τόσο επιθετικά, με πρόσχημα τους παραπάνω ψευδείς ισχυρισμούς.

Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ιατρός με εξειδίκευση στη Μεταμόσχευση Μαλλιών που μπορούσε μέχρι πριν μερικά χρόνια να κάνει μόνο 1 επέμβαση Μεταμόσχευση Μαλλιών την ημέρα, τώρα μπορεί να διαφημίζει Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE σε χαμηλές τιμές και να έχει 10 περιστατικά ταυτόχρονα που τα κάνουν Μη-ιατροί και ο ίδιος «επιβλέπει».

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι να προσέξει κάποιος αν επιλέξει να κάνει Μεταμόσχευση Μαλλιών στην Ελλάδα;

Dr. Κ. Αναστασάκης: Δυστυχώς οι Έλληνες καταναλωτές είναι εκτεθειμένοι συνεχώς μπροστά σε «θαυματουργές τεχνικές», σε κλινικές με «ιατρούς» που ποτέ δεν συναντά, σε ισχυρισμούς για «γνώσεις και εξειδίκευση» από άσχετους με το αντικείμενο χώρους (κέντρα αδυνατίσματος και «περουκάδικα») και μη-ρεαλιστικές προσφορές τιμών από την Τηλεόραση που παραπλανούν και τελικά υποβαθμίζουν την Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσέξει ένας υποψήφιος ασθενής Μεταμόσχευσης Μαλλιών στην Ελλάδα είναι κατά πόσο είναι πράγματι ιατρός το άτομο που εκτελέσει την επέμβαση και ποια είναι τα διαπιστευτήρια του, αν πράγματι είναι ιατρός.

Οι λόγοι που αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι:

1. Υπάρχουν «κλινικές» που προσλαμβάνουν σχεδόν αποκλειστικά ανειδίκευτους ιατρούς που μόλις βγήκαν από την Ιατρική Σχολή προκειμένου να εκτελούν τις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE, λόγω του χαμηλού εργατικού τους κόστους.

2. Υπάρχουν «κλινικές» που προσλαμβάνουν Μη-Ιατρούς (νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ακόμα και κομμωτές) και τους παρουσιάζουν ως «ιατρούς» και τα άτομα αυτά εκτελούν επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE, με κάποιον ιατρό απλά να βρίσκεται στο κτίριο σε περίπτωση αιφνιδιαστικού ελέγχου από κάποια αρμόδια Κρατική υπηρεσία.

3. Υπάρχουν «κλινικές» οι οποίες λειτουργούν χωρίς καν την νόμιμη άδεια ιατρείου ή πολυϊατρείου, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση ιατρικών πράξεων (ακόμα και η απλή συνταγογράφηση είναι ιατρική πράξη και νομιμοποιείται να γίνεται μόνο από Ιατρό και μόνο μέσα σε επίσημα αδειοδοτημένο ιατρικό χώρο).

Καθότι έλεγχοι σε τέτοιους χώρους γίνονται μόνο μετά από επώνυμη καταγγελία και όχι με πρωτοβουλία της Πολιτείας, οι έλεγχοι είναι σπάνιοι, τα πρόστιμα είναι μικρά και είναι δύσκολο και χρονοβόρο να αποδειχθεί η παράβαση, οι πρακτικές αυτές είναι πολύ διαδεδομένες στην Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ως εκπρόσωπος της ΕΛΑΜΑΤ, του ελληνικού παραρτήματος της ISHRS, μπορείτε να δώσετε κάποιες συμβουλές στους ενδιαφερόμενους πως να προστατευτούν από τέτοιες κακές πρακτικές;

Dr. Κ. Αναστασάκης: Φυσικά και μάλιστα οι συμβουλές που μπορώ να σας δώσω βρίσκονται πολύ αναλυτικά και στο επίσημο site της ΕΛΑΜΑΤ στη σελίδα «Συμβουλές προς τους ασθενείς».

Ενδεικτικά αναφέρω οτι οι ασθενείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ιατρούς και «κλινικές» Μεταμόσχευσης Μαλλιών οι οποίοι:

• Εφαρμόζουν μόνο μια τεχνική Μεταμόσχευση Μαλλιών για όλα τα περιστατικά και «απορρίπτουν» την άλλη. (Ένδειξη επιστημονικής άγνοιας, εμμονής ή, ακόμα χειρότερα, δόλου).

• Ισχυρίζονται ότι η Μεταμόσχευση Μαλλιών «δεν αφήνει ουλές» ή ότι είναι «ανώδυνη». (Η διατύπωση αυτή είναι ψευδής και αποτελεί παραπλανητική διαφήμιση).

• Ισχυρίζονται ότι είναι «εξειδικευμένοι» στη Μεταμόσχευση Μαλλιών. (Ζητήστε να δείτε τίτλους πιστοποίησης από κάποιον Διεθνή Επιστημονικό φορέα πιστοποίησης).

• Ισχυρίζονται ότι είναι «κορυφαίες» στη Μεταμόσχευση Μαλλιών με κριτήριο το πόσους ασθενείς έχουν χειρουργήσει. (Ο μεγάλος αριθμός περιστατικών δεν αποτελεί Επιστημονικό επίτευγμα, αλλά επίτευγμα στις πωλήσεις).

• Ισχυρίζονται πως ότι είναι «κορυφαίες» στη Μεταμόσχευση Μαλλιών με κριτήριο το πόσα χρόνια ασχολούνται με τη Μεταμόσχευση Μαλλιών. (Το πόσα χρόνια μια επιχείρηση δραστηριοποιείται δεν εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα, που είναι το μοναδικό ζητούμενο στη Μεταμόσχευση Μαλλιών).

• Δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι χειρουργοί Μεταμόσχευσης Μαλλιών ή το βιογραφικό τους που να καταγράφει τα προσόντα και την εμπειρία τους. (Ζητήστε να γνωρίσετε τον ιατρό που θα σας χειρουργήσει πριν την επέμβαση).

• Δεν απαντούν με ξεκάθαρο τρόπο όταν ερωτώνται ποιός θα είναι ο χειρουργός σας. (Ζητήστε να γνωρίσετε τον ιατρό που θα σας χειρουργήσει πριν την επέμβαση).

Εκτός από τα παραπάνω υπάρχει μια σειρά άλλων κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ενδιαφερόμενος πριν επιλέξει κλινική για την Μεταμόσχευση Μαλλιών του.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος για να εξασφαλιστεί;

• Ζητήστε να γνωρίστε αυτοπροσώπως τον ιατρό που θα σας χειρουργήσει πριν την επέμβαση.

• Ζητήστε να μάθετε ποια βήματα της επέμβασης εκτελεί ο ιατρός και ποια εκτελούν οι βοηθοί.

• Ζητήστε να δείτε πτυχίο ιατρικής, τίτλο ειδικότητας, τίτλο εξειδίκευσης, μην ντραπείτε να ζητήσετε οτιδήποτε θα σας κάνει να νιώσετε ασφάλεια και σιγουριά.

• Μην δεχθείτε ανειδίκευτο και άπειρο ιατρό επειδή η τιμή που σας πρότειναν είναι δελεαστική, απαιτήστε να χειρουργηθείτε από έμπειρο ιατρό, που έχει ολοκληρώσει Ιατρική ειδικότητα.

• Ζητήστε να δείτε την άδεια του χώρου. Εάν πρόκειται για μεμονωμένο ιατρείο η άδεια είναι ονομαστική στον ιατρό, εάν είναι χώρος με πολλές ειδικότητες τότε θα πρέπει να διαθέτει άδεια πολυϊατρείου ή άδεια για συστέγαση ιατρικών ειδικοτήτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι απαραίτητα όλα αυτά ιατρέ;

Dr. Κ. Αναστασάκης: Απολύτως! Η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη και εξειδικευμένη επέμβαση και πρέπει να γίνει τέλεια από την αρχή μέχρι το τέλος ώστε κάθε ένα από τα τριχοθυλάκια που μεταμοσχεύουμε να φυτρώσει.

Έτσι και δεν γίνει σωστά, τα τριχοθυλάκια που δεν φυτρώνουν χάνονται για πάντα, δεν υπάρχει «γυρισμός». Αν η απόφαση που πάρει κάποιος δεν είναι συνετή και κατόπιν έρευνας και σύγκρισης με κριτήριο την ποιότητα και μόνο, όσα λεφτά και να ξοδέψει κάποιος αφού γίνει η «ζημιά», δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να «βρει» καινούργια τριχοθυλάκια να μεταμοσχεύσει.

Οπότε, με ψυχραιμία και σύνεση, πρέπει κανείς να αποφασίσει σε ποιον θα εμπιστευτεί το κεφάλι του: σε μια κλινική που χειρουργούν μη-ιατροί και προσφέρει Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE «σε τιμή ευκαιρίας» ή σε έναν εξειδικευμένο και πιστοποιημένο ιατρό στην Μεταμόσχευση Μαλλιών που θα τον χειρουργήσει ο ίδιος και το αποτέλεσμα θα είναι για μια ζωή;

*Ευχαριστούμε πολύ τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, Phd, Χειρουργό Κεφαλής-Τραχήλου, Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής, Πρόεδρο της ΕΛΑΜΑΤ, εξειδικευμένο Χειρουργό Αποκατάστασης Τριχωτού ISHRS & Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS).

