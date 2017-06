ΕΛΑΜΑΤ: Προσοχή στις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών από μη αδειοδοτημένο προσωπικό στο εξωτερικό

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε στον Τύπο δημοσιεύματα σχετικά με την προβολή της Τουρκίας ως «παράδεισου» για τις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Η ΕΛΑΜΑΤ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως επίσημο μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της ISHRS εφιστά την προσοχή του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Τουρκία αποτελεί πράγματι έναν από τους προορισμούς που διαφημίζουν μέσω του Internet επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών, αποκλειστικά με την τεχνική FUE, σε πολύ χαμηλές τιμές με αποτέλεσμα να έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός στους ενδιαφερόμενουςεκείνους που έχουν ως βασικό κριτήριο επιλογής το χαμηλό κόστος υπηρεσιών.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το χαμηλό κόστος στις υπηρεσίες, δυστυχώς, συνδυάζεται με χαμηλή ποιότητα.

Δυστυχώς, λόγω της γενικότερης έλλειψης νομοθεσίας και ρυθμιστικού πλαισίου που να ορίζει πως η εκτέλεση επεμβάσεων Μεταμόσχευσης Μαλλιών επιτρέπεται μόνο από Ιατρούς εξειδικευμένους στη Μεταμόσχευση Μαλλιών, έχει παρατηρηθεί ένα εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο: ιατροί χωρίς ειδικότητα, συχνά που μόλις βγήκαν από την Ιατρική Σχολή και ακόμα χειρότερα ΜΗ-Ιατροί να εκτελούν επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών, αποκλειστικά με την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE, με εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις και με ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής.

Η μάστιγα αυτή πρωτοεμφανίστηκε σε χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν και η Τουρκία και δυστυχώς έχει επεκταθεί και σε Ευρωπαϊκές χώρες.



Η μάστιγα ήταν η αφορμή να προχωρήσει η ISHRS σε επίσημη ανακοίνωση, όπου εφιστά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό Μη-Ιατρών που εκτελούν παράνομα ιατρικές πράξεις στις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών, θέτοντας έτσι τους ασθενείς σε μεγάλο ρίσκο.

Ο Dr. Κων/νος ΑναστασάκηςMD, PhD, εκπρόσωπος της ΕΛΑΜΑΤ επισημαίνει:

«Η Τουρκία είναι πιθανόν ο πιο δημοφιλής προορισμός Μεταμόσχευσης Μαλλιών με την τεχνική FUE, με το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών να προσέρχονται στην Τουρκία από τις Αραβικές χώρες.

Στην Τουρκία υπάρχουν κάποιοι καταξιωμένοι χειρουργοί Μεταμόσχευσης Μαλλιών, όπως και σε κάθε χώρα.

Ο λόγος, όμως, που η Τουρκία είναι έχει γίνει τόσο δημοφιλής προορισμός Μεταμόσχευσης Μαλλιών δεν είναι η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών αυτών των ελάχιστων χειρουργών.

Κάποιοι προορισμοί του εξωτερικού έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς παγκοσμίως εφαρμόζοντας μια πολύ απλή πρακτική: διαφημίζουν μέσω του Internet επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών, αποκλειστικά με την τεχνική FUE, σε πολύ χαμηλές τιμές.

Δελεάζουν, τους ασθενείς με μια πολύ χαμηλή χρέωση, ίδια για όλους, με πληρωμένα εισιτήρια και διαμονή και υπόσχονται πως θα τους μεταμοσχεύσουν όσα περισσότερα μαλλιά γίνεται σε μια ημέρα με την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE.

Ο λόγος που οι τιμές είναι χαμηλές δεν είναι το χαμηλόκόστος διαβίωσης όπως θα φανταζόντουσαν πολλοί.

Ο λόγος είναι πως τις επεμβάσεις αυτές τις εκτελούν ΜΗ-Ιατροί, από νοσηλευτές/τριες μέχρι, χωρίς υπερβολή, μοδίστρες, καθότι έχει βρεθεί ότι οι ράφτρες/μοδίστρες μπορούν να μάθουν γρηγορότερα την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE.

Τα άτομα αυτά ντύνονται ως ιατροί ή νοσηλεύτριες και χειρουργούν τους ασθενείς με τις εξωφρενικά χαμηλές χρεώσεις που προανέφερα.

Στην Κωνσταντινούπολη μόνο, υπάρχουν περισσότερες από 600 «κλινικές» Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE και μόλις οι 33 ανήκουν σε εξειδικευμένους ιατρούς-μέλη της ISHRS που χειρουργούν οι ίδιοι σε αυτές.

Σε αυτές τις 33 κλινικές, φυσικά, οι χρεώσεις είναι εντελώς διαφορετικές, παρόμοιες ή και πολύ υψηλότερες από την Ελλάδα!

Σε όλες τις υπόλοιπες 570+ «χειρουργούν» ΜΗ-Ιατροί, υπό την υποτιθέμενη «νομική κάλυψη» κάποιου ιατρού (οποιασδήποτε ειδικότητας) και της άδειας ιατρείου του, που είναι, φυσικά, αμφίβολο αν ο ίδιος γνωρίζει οτιδήποτε από Μεταμόσχευση Μαλλιών ή αν βρίσκεται καν στο ίδιο κτίριο!

Άλλοι χώροι, άγνωστοι σε αριθμό αλλά υπολογίζονται σε περίπου 400-500, δεν λειτουργούν καν υπό την άδεια ιατρού, δεν υπάρχει κανένας ιατρός ή άδεια για τον χώρο και αυτοί που εκτελούν τις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE προσποιούνται τους ιατρούς και τους νοσηλευτές!

Το συγκεκριμένο φαινόμενο δυστυχώς δεν είναι καινούργιο και μάλιστα το έχουν εκτενώς περιγράψει δημοσιογράφοι σε εφημερίδες και ειδησεογραφικά sites του εξωτερικού.

Οι χώροι αυτοί ονομάζονται ως Φάρμες Μαλλιών (Hair Farms) και όπως βλέπετε και στη φωτογραφία που ακολουθεί πως μέσα στο ίδιο δωμάτιο τουλάχιστον 12 άνδρες υποβάλλονται ταυτόχρονα σε Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE από νοσηλεύτριες ή πιθανότατα ούτε καν νοσηλεύτριες. Φανταστείτε τις συνθήκες υγιεινής και τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι αυτοί. Για να μην μιλήσουμε για το τελικό αποτέλεσμα στο κεφάλι τους!

• Ισχυρίζονται ότι είναι «κορυφαίες» στη Μεταμόσχευση Μαλλιών με κριτήριο το πόσους ασθενείς έχουν χειρουργήσει. (Ο μεγάλος αριθμός περιστατικών δεν αποτελεί Επιστημονικό επίτευγμα, αλλά επίτευγμα στις πωλήσεις).

• Δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι χειρουργοί Μεταμόσχευσης Μαλλιών ή το βιογραφικό τους που να καταγράφει τα προσόντα και την εμπειρία τους. (Ζητήστε να γνωρίσετε τον ιατρό που θα σας χειρουργήσει πριν την επέμβαση).

• Δεν απαντούν με ξεκάθαρο τρόπο όταν ερωτώνται ποιoς θα είναι ο χειρουργός σας. (Ζητήστε να γνωρίσετε τον ιατρό που θα σας χειρουργήσει πριν την επέμβαση).

Εκτός από τα παραπάνω υπάρχει μια σειρά άλλων κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ενδιαφερόμενος πριν επιλέξει κλινική για την Μεταμόσχευση Μαλλιών του.

Η ΕΛΑΜΑΤ συνιστά στους ενδιαφερόμενους:

• Ζητήστε να γνωρίστε αυτοπροσώπως τον ιατρό που θα σας χειρουργήσει πριν την επέμβαση.

• Να είσαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι σε διαφημίσεις που παρουσιάζουν ολοκληρωμένα πακέτα Μεταμόσχευσης Μαλλιών με δελεαστική τιμή για τη διαμονή και την επέμβαση, χωρίς να αναφέρουν τα ονόματα των ιατρών που κάνουν τις επεμβάσεις.

• Εφόσον αποφασίσετε να χειρουργηθείτε στο εξωτερικό ζητήστε να δείτε πτυχίο ιατρικής, τίτλο ειδικότητας, τίτλο εξειδίκευσης, του ιατρού που θα σας αναλάβει μην ντραπείτε να ζητήσετε οτιδήποτε θα σας κάνει να νιώσετε ασφάλεια και σιγουριά

• Μην δεχθείτε ανειδίκευτο και άπειρο ιατρό επειδή η τιμή που σας πρότειναν είναι δελεαστική, απαιτήστε να χειρουργηθείτε από έμπειρο ιατρό, που έχει ολοκληρώσει Ιατρική ειδικότητα.

• Ζητήστε να δείτε την άδεια λειτουργίας του χώρου.

Τέλος, κάνουμε έκκληση προς το κοινό, σε περίπτωση που έχει πέσει θύμα παραπλανητικής διαφήμισης ή έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών από ΜΗ-Ιατρό στο εξωτερικό να μας ενημερώσει άμεσα έτσι ώστε να ειδοποιηθεί μέσω της ΕΛΑΜΑΤ επισήμως η ISHRS και να γίνουν όλες οι νόμιμες προβλεπόμενες ενέργειες».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της ΕΛ.Α.Μ.Α.Τ. www.elamat.gr ή να απευθυνθείτε στον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD, Χειρουργό Κεφαλής-Τραχήλου, Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής, Εκπρόσωπο της ΕΛΑΜΑΤ, εξειδικευμένο Χειρουργό Αποκατάστασης Τριχωτού ISHRS & Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS) στα : president@elamat.gr & anastassakis@elamat.gr