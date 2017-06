Γιατί να επιλέξετε έναν γιατρό που είναι ειδικευμένος και στις δύο τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών

Ένα από τα βασικά οφέλη μεταμόσχευσης μαλλιών είναι ότι προσφέρει αυτοπεποίθηση, «κρύβει» χρόνια και μας απαλλάσσει από την ανησυχία αν έχουμε χτενιστεί σωστά, αν καλύψαμε καλά τις αραιές περιοχές, αν κάποιος μας κοιτάει στα μαλλιά, αν δείχνουμε λιγότερο όμορφοι ή πιο μεγάλοι σε ηλικία.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για τη φυσικότητα και την πυκνότητα είναι ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει τον σωστό ιατρό και μάλιστα ιατρό που είναι πιστοποιημένος και εξειδικευμένος στη Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Γιατί το τελευταίο που θέλει κάποιος είναι η μεταμόσχευση μαλλιών που έκανε να είναι αφύσικη να «φαίνεται», να τραβάει τα βλέμματα και να τον κάνει να νιώθει πιο άβολα από πριν!





«Εικόνα 1: Φυσικό αποτέλεσμα σύγχρονής μεταμόσχευσης μαλλιών στην AnastasakisHairClinic με χρήση τεχνικής FUT. Απόλυτα φυσική και πυκνή hairline μόλις 6 μήνες μετά την επέμβαση.”

Ένας ιατρός που είναι απόλυτα εξειδικευμένος γνωρίζει και τις 2 επίσημα αναγνωρισμένες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, τη Follicullar Unit Transplantation & τη Follicullar Unit Extraction, επικαιροποιεί τις γνώσεις του, ενδιαφέρεται πραγματικά για το καλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε ασθενή του και είναι ο πλέον κατάλληλος για να απευθυνθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Και αυτό γιατί ο ιατρός που γνωρίζει και τις 2 τεχνικές έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια θα εφαρμόσειστον ασθενήτου ώστε να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα!

Αυτή η δυνατότητα επιλογής όταν δεν είναι διαθέσιμη μπορεί να οδηγήσει σε ένα μη-φυσικό αποτέλεσμα μιας και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι κατάλληλοι και για τις 2 τεχνικές.



«Εικόνα 2 : Φυσικό αποτέλεσμα σύγχρονής μεταμόσχευσης μαλλιών με συνδυασμό τεχνικών στην Anastasakis Hair Clinic. Επανασχεδιασμός frontline, αποκατάσταση κροτάφων μόνο με τεχνικές τριχοθυλακίων για τέλεια φυσικότητα. και όχι groupμοσχευμάτων.Αποτέλεσμα 12μήνου”

«Η εξειδίκευση του ιατρού παίζει σημαντικό ρόλο», όπως μας εξηγεί ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, ISHRS member και Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS). «Δεν υπάρχει παλαιά και νέα τεχνική, με η χωρίς ουλές, εύκολη ή δύσκολη. Υπάρχει η κατάλληλη τεχνική που θα δώσει ένα πυκνό και φυσικό αποτέλεσμα στον ενδιαφερόμενο και αυτό μόνο ένας ιατρός που γνωρίζει πολύ καλά και τις 2 τεχνικές μπορεί να του προσφέρει. Η γνώση αυτή δίνει στον ιατρό τη δυνατότητα να συμβουλεύσει σωστά τον ασθενή του με γνώμονα το καλύτερο αποτέλεσμα.»

Αυτή η «ψευδο-αντιπαράθεση» που έχουν δημιουργήσει κάποιοι «ειδικοί» που βγαίνουν στην τηλεόραση ή στο internet, και δυστυχώς την έχουν υιοθετήσει και πολλοί υποψήφιοι επειδή ακριβώς εμπιστεύονται αυτούς του «ειδικούς», κρύβει από πίσω άλλα κίνητρα, αδιαφορώντας για την αλήθεια και το πραγματικό όφελος του ασθενούς.







«Εικόνες 3 και 4: Φυσικό αποτέλεσμα σύγχρονής μεταμόσχευσης μαλλιών με συνδυασμό τεχνικών στην Anastasakis Hair Clinic. Πλήρης αποκατάσταση κροτάφων, αποτέλεσμα 12μήνου”

«Μόνο ο ιατρός που έχει ειδικευτεί και μπορεί να εφαρμόσει και τις δύο τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών (FUT και FUE) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε υποψήφιου για Μεταμόσχευση Μαλλιών, μπορεί να εξασφαλίσει στον ασθενή του το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» συμπληρώνει ο Dr. Αναστασάκης και μας εξηγεί γιατί:

1. «Η FUE και η FUT είναι εξαιρετικές τεχνικές που μπορούν να δώσουν άριστα αποτελέσματα, έχουν όμως διαφορετικές ενδείξεις, δηλαδή δεν είναι και οι 2 τεχνικές κατάλληλες για όλα τα περιστατικά Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

Τα κύρια πλεονεκτήματά της FUT είναι α) ότι τυπικά μας επιτρέπει να μεταμοσχεύσουμε μεγαλύτερο αριθμό μοσχευμάτων σε μια συνεδρία. Επομένως, όταν ο στόχος είναι η μέγιστη πυκνότητα είτε η κάλυψη μιας μεγάλης περιοχής, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τεχνική FUT, β) η δυνατότητα εκμετάλλευσης ολόκληρης της ασφαλούς δότριας περιοχής, αφού χρησιμοποιούνται όλα τα μοσχεύματα της ασφαλούς δότριας ζώνης, δηλαδή αυτά που δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν , οπουδήποτε και αν τα μεταφέρουμε, και γ) το υψηλότατο ποσοστό επιβίωσης των μοσχευμάτων, που είναι σχεδόν 100%, το οποίο εξασφαλίζεται από την χρήση στερεοσκοπικών μικροσκοπίων που βοηθούν να γίνει με ακρίβεια η παρασκευή τους, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες αλλά και να παρασκευαστούν με σχήμα τέτοιο που τα προστατεύει κατά την συντήρηση και την τοποθέτηση.

Από την άλλη μεριά,το πλεονέκτημα της FUE είναι ότι δεν αφήνει μια συνεχόμενη ουλή. Η FUE ενδείκνυται επίσης όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης διευρυμένης ουλής ή όταν υπάρχει έλλειψη ελαστικότητας που να μην επιτρέπει την τεχνική FUT. Ορισμένοι ασθενείς επιλέγουν την τεχνική FUE απλά και μόνο για να αποφύγουν την επέμβαση στη δότρια περιοχή αλλά πρέπει να είναι ενήμερη πως η επιβίωση των μοσχευμάτων είναι 70-75% (σύμφωνα με διεθνής δημοσιεύσεις), ενώ πολλά από τα μοσχεύματα που μεταμοσχεύονται δεν βρίσκονται εντός της ασφαλούς δότριας ζώνης και πιθανόν να ξαναπέσουν μετά από μερικά χρόνια ξανά.

2. Ο ίδιος ασθενής μπορεί να επωφεληθεί και από τις 2 τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών, καθότι οι περισσότεροι ασθενείς είναι πιθανό οτι θα χρειαστούν τουλάχιστον περισσότερες από 1 συνεδρίες Μεταμόσχευσης Μαλλιών στη ζωή τους, αφού η τριχόπτωση συνεχίζεται.

Στους ασθενείς αυτούς, που είναι τουλάχιστον το 80% των υποψηφίων, ενδείκνυται η χρήση και των 2 μεθόδων, ακόμα και στην ίδια συνεδρία, η λεγόμενη Combo Technique. Η τεχνική FUT πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν θέλουμε το μέγιστο αριθμό μοσχευμάτων στην πρώτη και στην δεύτερη συνεδρία, όμως ύστερα, όταν η ελαστικότητα μειωθεί πλέον αλλά έχουν παραμείνει επιπλέον μοσχεύματα που μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια, τότε ο ιατρός πρέπει να χρησιμοποιήσει την FUE για να συλλέξει ακόμα περισσότερα τριχοθυλάκια.

3. FUT και FUE είναι δύο μέθοδοι που συμπληρώνει η μια την άλλη, δεν είναι «αντίπαλες τεχνικές», ενώ οι γνώσεις από την εφαρμογή της μιας τεχνικής βοηθούν στην καλύτερη εφαρμογή της άλλης!

Ένα καλό παράδειγμα είναι ότι στην τεχνική FUE, τα μοσχεύματα αφαιρούνται και μπορούν να τοποθετηθούν συχνά αυτούσια στην λήπτρια περιοχή. Ορισμένες φορές, όμως, στην τεχνική FUE, τα τριχοθυλάκια που εξάγονται θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά με στερεο-μικροσκόπια και, όταν χρειάζεται, να υποστούν επεξεργασία πριν μεταμοσχευθούν, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη πυκνότητα. Αυτή η επεξεργασία των τριχοθυλακίων με τα στερεο-μικροσκόπια είναι βασική διαδικασία στην οποία έχει μεγάλη εξειδίκευση το νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέχει τακτικά σε μεταμοσχεύσεις με την τεχνική FUT. Άρα, το προσωπικό που είναι ήδη οικείο με την παρασκευή μοσχευμάτων με την τεχνική FUΤ, θα παρασκευάσει τέλεια και με άνεση τα μοσχεύματα FUE όταν χρειαστεί.

4. Οι ιατροί που μπορούν να πραγματοποιήσουν και τις 2 μεθόδους, είναι πιο έμπειροι.

Πολλοί ιατροί, ειδικά όταν ξεκινούν να ασχολούνται με τη χειρουργική αποκατάστασης μαλλιών ως αρχάριοι, επιλέγουν την τεχνική FUE που είναι λιγότερο απαιτητική σε εμπειρία, σε εξοπλισμό, και σε χειρουργικές γνώσεις ενώ δεν χρειάζεται καν να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν προσωπικό. Οι ιατροί αυτοί δεν ασχολούνται με τη μέθοδο FUT διότι απαιτεί μεγάλη χειρουργική εμπειρία, ακριβό εξοπλισμό και μόνιμο, έμπειρο και πολυάριθμο προσωπικό. Αντίθετα, την τεχνική FUE τη εκτελεί ο ιατρός ακόμα και χωρίς καμία συμμετοχή προσωπικού, φυσικά με τους περιορισμούς των πολύ λίγων μοσχευμάτων της κάθε συνεδρίας.

Αντίθετα, οι ιατροί που είναι έμπειροι και στην τεχνική FUT έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό, εκτελούν μεγάλες επεμβάσεις σε αριθμό μοσχευμάτων, μπορούν να συνδυάσουν τις 2 τεχνικές στην ίδια συνεδρία και προσφέρουν πάντοτε πυκνότερα και πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα!

5. Οι ιατροί που μπορούν να πραγματοποιήσουν και τις 2 μεθόδους, έχουν την δυνατότητα καλύτερης λήψης αποφάσεων.

Σε ένα ιδανικό κόσμο, ένας ιατρός που εφαρμόζει χρησιμοποιεί μόνο τη μια από τις δύο τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών,όταν ο ασθενής του θα είχε καλύτερα αποτελέσματα με την άλλη τεχνική, τότε θα έπρεπε να τον παραπέμψει σε έναν συνάδελφο που ασχολείται με την άλλη τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Αν και αυτό ακούγεται ωραίο θεωρητικά, στην πράξη, είναι πολύ σπάνιο για έναν ιατρό να παραπέμψει μια χειρουργική υπόθεση σε έναν συνάδελφό του. Το πιο πιθανό, σε αυτή την περίπτωση είναι ο ιατρός να πείσει τον ασθενή (και ίσως και τον εαυτό του) ότι η τεχνική που ακολουθείείναι η κατάλληλη, αν και, όπως φαίνεται από όλα τα παραπάνω, αυτό συχνά δεν συμβαίνει.

Χωρίς αμφιβολία, η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι μια αισθητική επέμβαση που θα ανταμείψει τον ενδιαφερόμενο ψυχολογικά, που θα του αλλάξει την εμφάνιση και θα βοηθήσει να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση όποτε κοιτά τον καθρέπτη.

Οι σύγχρονες τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών μας επιτρέπουν να προσφέρουμε πυκνότητα και φυσικότητα που δεν ξεχωρίζει από τα φυσικά, πυκνά μαλλιά και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε σχεδόν κάθε περιστατικό με τριχόπτωση, σε άνδρες και γυναίκες.

Οι σύγχρονες τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών έχουν προσφέρει στο χειρουργό πιο λεπτό «πινέλο» για να «ζωγραφίσει» όποια και όσο μικρή λεπτομέρεια θέλει.

Θυμηθείτε όμως πως ούτε οι μπογιές ούτε το πινέλο κάνουν τον ζωγράφο!

Πρέπει να ξέρει να χρησιμοποιεί το «πινέλο»!

Και να ξέρει να χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα πινέλα!

Είναι δική σας υποχρέωση απέναντι στον εαυτό σας να βρείτε το χειρουργό-καλλιτέχνη που με την γνώση του, την εμπειρία και το μεράκι του θα αποκαταστήσει τα μαλλιά σας και θα σας ξαναδώσει μια εμφάνιση που θα απολαμβάνετε για ολόκληρη τη ζωή σας!»

*Ευχαριστούμε πολύ τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD, Χειρουργό Κεφαλής-Τραχήλου, Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής, εξειδικευμένο Χειρουργό Αποκατάστασης Τριχωτού ISHRS, Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS). Για περισσότερες πληροφορίες κλείστε ένα ραντεβού με τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD στο ιατρείο του, Περικλέους 1 στο Μαρούσι, καθημερινά κατόπιν ραντεβού στο 210-8011000.