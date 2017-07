«Ολική Αρθροπλαστική γόνατος» ή μάλλον «Αρθροπλαστική Ταχείας Αποκατάστασης»:Ποια είναι τα προνόμια;

Ενδεικτικά, κάθε χρόνο στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται περίπου 430.000 και μέχρι το 2030 το νούμερο αυτό αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη χειρουργική του γόνατος είναι ραγδαίες και αποσκοπούν τόσο στη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου του ασθενούς καθώς και του χειρουργικού τραύματος, όσο και στην ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές του δραστηριότητες και στη βελτίωση της λειτουργικότητας του γόνατος. Τέλος, συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση της φθοράς των υλικών κι επομένως στην παρατεταμένη χρήση των προθέσεων, χωρίς να υπάρχει ανάγκη αντικατάστασής τους

Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία, το ενδιαφέρον των εξειδικευμένων Ορθοπαιδικών, έχει επικεντρωθεί στην πραγμάτωση της «Αρθροπλαστικής Ταχείας Αποκατάστασης» («fast-track» ή «enhanced recovery»), η οποία εξασφαλίζει:

• συνδυασμό της καλύτερης αναισθησίας και αναλγησίας

• σεβασμό στο μυϊκό σύστημα και τους περιβάλλοντες ιστούς

• άμεση κινητοποίηση

• γρήγορη επάνοδο στη φυσιολογική καθημερινότητα

Η Αρθροπλαστική Ταχείας Αποκατάστασης αποτελεί μια ολιστική- ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και δεν αφορά μόνο τον χειρουργικό χειρισμό της άρθρωση του γόνατος. Αποτελεί μια εφαρμογή η οποία διατρέχει όλη την νοσηλεία του ασθενούς στο νοσοκομείο και συνεχίζεται με συγκεκριμένες οδηγίες μετά τον τερματισμό της νοσηλείας. Τα βήματα που ακολουθούνται συνήθως σε αυτήν την μέθοδο είναι τα εξής:

- Ασφαλής και ήπια τεχνική αναισθησίας (συνήθως τοπική)

- Προληπτική αναλγησία

- Χειρουργική τεχνική που περιλαμβάνει ελάχιστες μυϊκές παρεμβάσεις και πρακτική εξάλειψη της ανάγκης μετάγγισης αίματος

- Χρήση των πιο ποιοτικών και πλέον εξατομικευμένων υλικών για κάθε ασθενή

- Ταχύτερη αποκατάσταση με πρώιμη έγερση και κινητοποίηση (συνήθως από την ημέρα του χειρουργείου), βάδιση και εκμάθηση δεξιοτήτων και έξοδο από το νοσοκομείο τη 2η ή 3η μετεγχειρητική ημέρα.

Με αυτό τον προσανατολισμό ο ορθοπαιδικός χειρουργός και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου εξειδικεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητος του γόνατος (minimally invasive surgery – MIS) καθώς και στην εφαρμογή των υλικών με την καθοδήγηση ηλεκτρονικού υπολογιστή (navigated surgery) και ειδικού ρομποτικού βραχίονα (robot assisted surgery – Makoplasty).

Μια ακόμα εξέλιξη στη χειρουργική γόνατος είναι αυτή κατά την οποία γίνεται χρήση ειδικών εξατομικευμένων εργαλείων μιας χρήσεως, τα οποία είναι φτιαγμένα επακριβώς για την άρθρωση του κάθε ασθενούς που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργείο. Η εν λόγω τεχνική ονομάζεται PSI και αποτελεί τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητος.

Οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητος μαζί με τα πρωτόκολλα γρήγορης αποθεραπείας χρησιμοποιούνται ήδη σε 160 νοσοκομεία της Ευρώπης. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου έχει εξειδικευθεί στο νοσοκομείο Hospital for Special Surgery, New York, το οποίο έχει βραβευθεί ως το καλύτερο νοσοκομείο για ορθοπαιδικές επεμβάσεις για τα 3 συνεχόμενα έτη 2011-2014 από το US News.

