Αφιερωμένη στη γυναίκα η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2017

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2017 είναι αφιερωμένη στις γυναίκες, με κεντρικό μήνυμα «Γυναίκες & διαβήτης – Δικαίωμά μας ένα μέλλον με υγεία» (Women and diabetes - our right to a healthy future).

Κεντρικός άξονας στη φετινή καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη είναι η προώθηση της σημασίας της οικονομικά προσιτής και ισότιμης πρόσβασης όλων των γυναικών που κινδυνεύουν από διαβήτη ή πάσχουν από διαβήτη στα απαραίτητα φάρμακα και σε σχετικές τεχνολογίες, καθώς και στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση για αυτοδιαχείριση της πάθησής τους.

Γυναίκες & διαβήτης σε αριθμούς

- Περισσότερες από 199 εκατομμύρια γυναίκες ζουν αυτή τη στιγμή με διαβήτη. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί σε 313 εκατομμύρια έως το 2040.

- Δύο στις 5 γυναίκες με διαβήτη (πάνω από 60 εκατομμύρια παγκοσμίως) είναι αναπαραγωγικής ηλικίας.

- Ο διαβήτης είναι η 9η αιτία θανάτου μεταξύ των γυναικών, με 2,1 εκατομμύρια θύματα ετησίως.

- Οι γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 διατρέχουν σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου συγκριτικά με υγιείς γυναίκες.

- Οι γυναίκες με διαβήτη τύπου 1 διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αποβολής ή γέννησης παιδιού με δυσπλασίες.

Απαραίτητα βήματα

- Τα εθνικά συστήματα υγείας πρέπει να προσδώσουν τη δέουσα προσοχή στις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες των γυναικών.

- Όλες οι γυναίκες με διαβήτη πρέπει να έχουν οικονομικά προσιτή και ισότιμη πρόσβαση στα απαραίτητα φάρμακα και σε σχετικές τεχνολογίες, καθώς και στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση για αυτοδιαχείριση της πάθησής τους.

- Όλες οι γυναίκες με διαβήτη πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες προγραμματισμού πριν την εγκυμοσύνη τους ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διαβήτη κύησης.

- Οι γυναίκες κάθε ηλικίας πρέπει να έχουν ευκαιρίες για σωματική άσκηση ώστε να βελτιωθεί η υγεία τους τώρα και στο μέλλον.

- Οι έγκυοι πρέπει να έχουν επαρκή πρόσβαση στον προληπτικό έλεγχο, στη φροντίδα και στην εκπαίδευση ώστε να επιτύχουν θετικές εκβάσεις υγείας τόσο για τις ίδιες όσο και για το παιδί τους.

Διαβάστε περισσότερα στο Onmed.gr