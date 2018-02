Παγκόσμια αναγνώριση & Πρωτιά για τον Dr. Kωνσταντίνο Αναστασάκη στην Μεταμόσχευση Μαλλιών

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, ABHRS, Επιστημονικός Διευθυντής της Anastasakis Hair Clinic είναι εξειδικευμένος στην Μεταμόσχευση Μαλλιών & πιστοποιημένος από το Αμερικανικό Συμβούλιο Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, ABHRS (American Board of Hair restoration Surgery).

Αναγνωρίζοντας την επιστημονική του κατάρτιση, την ιατρική δεοντολογία που τον διακατέχει και την επαγγελματική του αριστεία με εξαιρετικά και φυσικά αποτελέσματα σε εκατοντάδες μεταμοσχεύσεις μαλλιών, το σώμα των μελών του ABHRS εξέλεξε τον Dr. Αναστασάκη, μέλος του Board of Directors της ΑBHRS από 1ης Ιανουαρίου 2018 και με τριετή θητεία. Είναι η 1η φορά που Έλληνας ιατρός καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα στο υψηλότερο ιεραρχικά όργανο της ABHRS.

Ο Dr. Αναστασάκης είναι ο πρώτος Έλληνας ιατρός που πιστοποιήθηκε από το ABHRS ως εξειδικευμένος ιατρός στη μεταμόσχευση τριχοθυλακίων. Από το 2016 εκλέγεται με ετήσια θητεία, ως προφορικός εξεταστής (oral examiner) στις πολύ απαιτητικές εξετάσεις που διενεργεί το Σώμα του ΑΒHRS για την πιστοποίηση νέων των μελών-ιατρών. Η ενεργός συμμετοχή του στις εξελίξεις της μεταμόσχευσης μαλλιών συνέβαλλε καθοριστικά στην εκλογή του ως μέλος στο Board of Directors of ABHRS.

Ο Dr. Αναστασάκης, είναι ενεργό μέλος της ISHRS Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα συνέδρια της ISHRS από το 2009 έως και σήμερα με ομιλίες και παρουσιάσεις. Τον Οκτώβριο του 2017 μετείχε στο ετήσιο συνέδριο στην Πράγα ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής και Πρόεδρος της μιας εκ των βασικότερων διασκέψεων των ABHRS & ISHRS, του Morbidity & Mortality Conference η οποία συγκέντρωσε 100% προσέλευση και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στους ιατρούς-μέλη. Ήταν η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ που Έλληνας χειρουργός Μεταμόσχευσης Τριχοθυλακίων ανέλαβε οργανωτική θέση στη διεξαγωγή του παγκόσμιου συνεδρίου της ISHRS και έλαβε τιμητική διάκριση για την εξαιρετική συνδρομή του ως Πρόεδρος της διάσκεψης.

H ISHRS επέλεξε και πάλι τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD, στη φετινή διοργάνωση του 26ου συνεδρίου που θα γίνει στο Hollywood των ΗΠΑ, να αναλάβει ξανά, ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής, τη θέση του Πρόεδρου της διάσκεψης του Morbidity & Mortality Conference, διατυπώνοντας χαρακτηριστικά στην πρόσκλησή τους: «We believe you will be a valuable contributor in this role again.» (Πιστεύουμε ότι και πάλι η συμβολή σας σε αυτό τον ρόλο, θα είναι πολύτιμη)