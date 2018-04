Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης: «Η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι σαν μια παρτίδα σκάκι»

Στις 8 – 10 Μαρτίου του 2018, πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι το World Live Surgery Workshop της International Society for Hair Restoration Surgery, ISHRS. Το συνέδριο αυτό, στόχο του έχει να ενημερώσει τους ιατρούς – μέλη της, σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών με διαλέξεις, ομαδικές συζητήσεις και παρακολούθηση live χειρουργείων μεταμόσχευσης μαλλιών.

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, Επιστημονικός Διευθυντής της Anastasakis Hair Clinic έδωσε το παρών και σε αυτό το συνέδριο της ISHRS και μάλιστα ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής του WLSW.

O Dr. Κωνσταντίνος Aναστασάκης, εκτός από τα καθήκοντά του στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου ήταν ο μοναδικός Έλληνας ιατρός, που συμμετείχε και ως ομιλητής με δύο ομιλίες.

Η πρώτη του ομιλία είχε τίτλο «Good Practice of Surgical Planningg (Καλές πρακτικές χειρουργικού σχεδιασμού). «Η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Όπως στο σκάκι, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έτσι και στη μεταμόσχευση μαλλιών, κάθε κεφάλι είναι μοναδικό» τόνισε ο Dr. Aναστασάκης. «Γι’ αυτό, είναι σημαντικό ο χειρουργός να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες στρατηγικής που ισχύουν στη Μεταμόσχευση Μαλλιών. Μια από τις πιο σημαντικότερες ικανότητες του χειρουργού ΜΕΤ είναι να μπορεί να χαράξει μια μακροπρόσθεσμη στρατηγική διαχείρισης και “επένδυσης" των πολύτιμων τριχοθυλακίων του ασθενούς του, που είναι και η περιουσία του!»

Η δεύτερη ομιλία του είχε τίτλο «FUE, FUT or combo –The art of making right choices» (FUE, FUT ή συνδυασμός και των δύο μεθόδων: Επιλέξτε με σύνεση).

Σε αυτήν ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι «η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια εξαιρετικά λεπτή και ακριβής χειρουργική επέμβαση κατά την οποία μεταφέρονται τα τριχοθυλάκια από ένα μέρος του τριχωτού στο άλλο. Δεν υπάρχει όμως μια «μαγική» τεχνική για κάθε περιστατικό, υπάρχει η κατάλληλη για κάθε περιστατικό! Ανάλογα με τις ανάγκες, ο έμπειρος χειρουργός πρέπει να γνωρίζει πως να χρησιμοποιεί κάθε εργαλείο (κάθε διαφορετική τεχνική) που του δίνει η επιστήμη, να είναι πλήρως εκπαιδευμένος σε κάθε τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών και να αντιμετωπίζει κάθε περιστατικό ξεχωριστά, χωρίς ιδεασμούς ή επιστημονικούς αποκλεισμούς.»

Ο Dr. Αναστασάκης συμμετείχε στην ομάδα των εκπαιδευτών, στα workshops που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Τα live surgery workshops διεξάγονταν ταυτόχρονα σε 5 χειρουργικές αίθουσες. Oι ιατροί που συμμετείχαν πρώτη φορά, είχαν την δυνατότητα να λάβουν εκπαίδευση και πληροφορίες από τις ομάδες των εξειδικευμένων χειρουργών - εκπαιδευτών καθώς και να παρακολουθήσουν τα διάφορα περιστατικά που ξεκινούσαν από ενδιάμεσο επίπεδο, για βαθύτερη γνώση και στη συνέχεια προχωρημένες και ειδικές περιπτώσεις (ενδιάμεσο έως προχωρημένο επίπεδο). Τα περιστατικά αυτά αφορούσαν τεχνικές FUE και FUT, σε γυναίκες και άντρες, μεταμοσχεύσεις στο τριχωτό της κεφαλής αλλά και του προσώπου, καθώς και περιστατικά (repair) διόρθωσής παλαιότερων μεταμοσχεύσεων.

Ο Dr. Αναστασάκης ανανέωσε το ραντεβού του με τους συναδέλφους του για το επόμενο Workshop που διοργανώνει η ISHRS σε συνεργασία με την Αισθητική Ακαδημία της Αιγύπτου και θα λάβει χώρα στην Αίγυπτο τον Σεπτέμβριο του 2018. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, θα είναι και πάλι ο μοναδικός Έλληνας ιατρός που προσκλήθηκε να λάβει μέρος στην οργανωτική επιτροπή, εκπροσωπώντας επισήμως την ISHRS.

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, Χειρουργός Κεφαλής-Τραχήλου, είναι εξειδικευμένος Χειρουργός Αποκατάστασης Τριχωτού, member of the Board of Directors ABHRS, ISHRS member & Πρόεδρος της ΕΛΑΜΑΤ (Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού). Για περισσότερες πληροφορίες κλείστε ένα ραντεβού με τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD στο ιατρείο του, Λεωφ. Κηφισίας 312 & Παλαιολόγου 1 στο Χαλάνδρι, καθημερινά κατόπιν ραντεβού στο 210-8011000