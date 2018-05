Ξανθός: Εθνικό Σχέδιο για την Ειδική Αγωγή - Τέλος στην προκλητή ζήτηση

Της Νατάσσας Ν. Σπαγαδώρου

Ένα τοπίο, το οποίο έχει λειτουργήσει επί πολλά χρόνια μάλλον προβληματικά, όχι ξεκάθαρα και με σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τους γονείς, όπως άφησε να διαφανεί χθες (07/05/2018) στην ομιλία του στην ΕΣΔΥ, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

«Έχουμε υποχρέωση αφενός προς τους δανειστές για εξορθολογισμό του τοπίου, και αφετέρου, να θέσουμε προδιαγραφές και πρωτόκολλα», όπως είπε ο υπουργός Υγείας, καταθέτοντας ωστόσο την απορία του πώς είναι δυνατόν, οι δομές της Ειδικής Αγωγής, να αδειοδοτούνται από το υπουργείο Εμπορίου.

Έτσι, συγκροτούμε για πρώτη φορά Εθνικό Σχέδιο προκειμένου να καλύψουμε τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών, τόνισε ο υπουργός και συνέχισε: «Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι πολιτικό, και εκτιμώ ότι είναι ένα πλαίσιο που καλύπτει όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη (τα παιδιά στην προκειμένη περίπτωση), προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες καθώς οι οικογένειες σήμερα, επωμίζονται μεγάλο βάρος. Θα πραγματοποιήσουμε συμβάσεις με όλους τους παρόχους της Ειδικής Αγωγής και ο ΕΟΠΥΥ θα μπορέσει να ελέγξει όλες τις υπηρεσίες και την ποιότητα αυτών».

Ο κ. Ξανθός μίλησε ακόμη για υπερδιάγνωση στο φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών, του αυτισμού και της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), αλλά και για διαχρονικό έλλειμμα ψυχικών και ειδικών υπηρεσιών. Το διαχρονικό αυτό έλλειμμα μάλιστα των υπηρεσιών, είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μία νέα αγορά ιδιωτικών φορέων και υπηρεσιών, η οποία εμπεριείχε το γονίδιο της προκλητής ζήτησης, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Το πόρισμα της ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε πριν ένα χρόνο για να εισηγηθεί στο υπουργείο Υγείας ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο στον τομέα αυτό, περιέχει τα εξής σημεία:

1. Αναγνωρίζει τον ενιαίο και διεπιστημονικό χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής - Θεραπείας και οριοθετεί τις διαδικασίες παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών

2. Προσδιορίζει τις ιατρικές ειδικότητες που συνταγογραφούν και τις αντίστοιχες των ειδικών θεραπευτών που εκτελούν τις αναγκαίες θεραπείες.

3. Εξομοιώνει τους εξειδικευμένους γιατρούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα ως προς τη δυνατότητα συνταγογράφησης των θεραπειών, διευκολύνοντας έτσι τους γονείς στην ελεύθερη επιλογή αλλά και στην έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της κατάλληλης αγωγής.

4. Συγκροτεί για πρώτη φορά θεραπευτικά πρωτόκολλα και προδιαγράφει όλες τις ενδεικνυόμενες θεραπείες με βάση τις νοσολογικές κατηγορίες και τις διαγνώσεις και ανάλογα με τη βαρύτητα κάθε περίπτωσης.

5. Προβλέπει τα ηλικιακά όρια, το εύρος και τη διάρκεια των ειδικών θεραπειών, την ανάγκη για συνέχεια της φροντίδας από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή καθώς και την ανάγκη διαρκούς αξιολόγησης της παρεχόμενης φροντίδας.

6. Προβλέπει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση για όλες τις θεραπείες και τη διασύνδεση της με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του παιδιού, που αυτή την περίοδο αρχίζει να εφαρμόζεται στην ΠΦΥ.

7. Επισημαίνει τα θεσμικά ελλείμματα και τα κενά της νομοθεσίας στις προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής.

8. Προτείνει την εισαγωγή του συστήματος ICF (INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH του WHO) για την κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των νοσολογικών οντοτήτων, καθώς και τη δημιουργία μόνιμης επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για τη συστηματική παρακολούθηση των θεμάτων και την εισήγηση βελτιωτικών αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο.

9. Τέλος, εισηγείται τη χρηματοδότηση επιδημιολογικής έρευνας για καταγραφή και τεκμηρίωση των αναγκών του πληθυσμού (έως 18 ετών) στην παροχή υπηρεσιών Εδικής Αγωγής και Ψυχικής Υγείας.

Να θυμίσουμε, ότι η συζήτηση για το εν λόγω θέμα, ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο και στην ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτήθηκε, υπό την προεδρία του καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, παιδοψυχίατρου, Δημήτρη Αναγνωστόπουλου, συμμετείχαν όλοι οι κλάδοι που ασχολούνται με την ειδική αγωγή.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ανέφερε ότι «μπαίνουν τα θεμέλια για τον καθορισμό κάθε νοσήματος, πόσες και ποιες θεραπείες είναι αναγκαίες αλλά και για έναν γενναίο εξορθολογισμό και νοικοκύρεμα».

Από την πλευρά του ο Αργύρης Ντινόπουλος, παιδονευρολόγος, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού χάρτη νοσηρότητας και θεραπείας και στην ανάγκη για ένα ευέλικτο σύστημα συνταγογράφησης, καθώς με το προηγούμενο σύστημα, είμασταν καθηλωμένοι, όπως είπε.

Πηγή: Onmed.gr