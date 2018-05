Μητρώο για τον καρκίνο του θυρεοειδούς από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

«Εμπειρογνώμονες ενδοκρινολόγοι στα θέματα των όγκων της υπόφυσης, όπως ο καθηγητής Andrea Giustina, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής εταιρείας και η καθηγήτρια C. Schalin-Jantti, υπεύθυνη για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ενδοκρινολόγων στην Ευρώπη, θα μιλήσουν για τα νεότερα δεδομένα στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της μεγαλακρίας και των επιθετικών όγκων της υπόφυσης (Guidelines on aggressive pituitary tumors C. Schalin-Jantti)», συμπλήρωσε η κ. Διαμάντη-Κανδαράκη.

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη Βιταμίνη D

Στην έλλειψη βιταμίνης D στις μεσογειακές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, αναφέρθηκε, επίσης, ο κ. Μούσλεχ. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων εξέδωσε για πρώτη φορά κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των Ελλήνων που εμφανίζουν σημαντική ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Τα σπάνια μεταβολικά νοσήματα είναι μία ακόμα θεματική που θα συζητηθεί στο συνέδριο. Εμφανίζονται συνήθως σε νεογνά και παιδιά και το ποσοστό τους στην Ελλάδα αγγίζει το 7%, σύμφωνα με την ειδική γραμματέα της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας - Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων, διευθύντρια Ενδοκρινολογικού τμήματος στο ΓΝ Κρατικό Νίκαιας Αγ. Παντελεήμων, Γεωργία Κάσση.

«Έχουμε 10.000 ένζυμα στον οργανισμό μας κι από αυτά έχουμε αναγνωρίσει μόλις τα 588. Όταν κάποια από τα 10.000 ένζυμα δεν υπάρχουν στον οργανισμό μας, τότε μπορεί να εκδηλωθεί ένα σπάνιο μεταβολικό νόσημα. Στο συνέδριο θα μιλήσει ο καθηγητής Tim Barrett, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα πανευρωπαϊκό πρωτόκολλο για τους τρόπους διάγνωσης και αντιμετώπισης αυτών των νοσημάτων», εξήγησε η κ. Κάσση και πρόσθεσε ότι «η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτρέψει το θάνατο ενός νεογνού ή ενός παιδιού και να το βοηθήσει να ζήσει μια σχεδόν φυσιολογική ζωή τηρώντας φυσικά αυστηρούς κανόνες διατροφής. Μια εξέταση αίματος για την αναζήτηση συγκεκριμένων ενζύμων, μας επιτρέπει να διαγνώσουμε εάν κάποιος πάσχει από μεταβολικό νόσημα» δήλωσε η κ. Κάσση.