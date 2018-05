Περπάτημα: Πόσο αυξάνει τις πιθανότητες σύλληψης

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης Amherst χρησιμοποίησαν στοιχεία από την μελέτη Effects of Aspirin in Gestation and Reproduction (EAGeR), που είχε εστιάσει σε γυναίκες με ιστορικό μίας ή δύο αποβολών.

Η μελέτη συμπεριέλαβε 1.214 γυναίκες και συσχέτισε το περπάτημα με την ικανότητα επίτευξης κύησης. Διαπίστωσε ότι η σχέση επηρεαζόταν σημαντικά από τον δείκτη μάζας σώματος.

