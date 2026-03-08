Όταν τελειώνει η άσφαλτος: Τα μυστικά και οι παγίδες της off-road οδήγησης από τον Στέφανο Αττάρτ

Εικονολήπτης: Χάρης Γκίκας

Η εμπειρία της οδήγησης εκτός δρόμου μπορεί να μοιάζει με περιπέτεια, όμως κρύβει παγίδες που πολλοί οδηγοί δεν φαντάζονται. Σε μια επίσκεψη στην πίστα εκτός δρόμου στο Κορωπί, ο γνωστός βετεράνος πρωταθλητής σε αγώνες οδήγησης Στέφανος Αττάρτ παρουσιάζει στο Newsbomb στην πράξη πόσο σημαντική είναι η σωστή γνώση και προετοιμασία για όσους κινούνται σε χωμάτινες ή ορεινές διαδρομές.

Ο Στέφανος Αττάρτ είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς τους στην εκπαίδευση και την πρακτική της off-road οδήγησης στην Ελλάδα. Μέσα από την πίστα του στο Κορωπί, εκπαιδεύει οδηγούς και λάτρεις των 4x4 οχημάτων, δείχνοντας στην πράξη τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος όταν εγκαταλείπει την άσφαλτο. Η φιλοσοφία του είναι απλή: η εμπειρία στο χώμα δεν είναι μόνο θέμα τεχνικής, αλλά κυρίως θέμα ασφάλειας.

Στην πίστα, οι παγίδες της off-road οδήγησης αποκαλύπτονται γρήγορα. Η λάσπη, για παράδειγμα, μπορεί να ακινητοποιήσει ακόμη και ένα ισχυρό τετρακίνητο όχημα αν ο οδηγός δεν γνωρίζει πώς να διατηρήσει σταθερή ταχύτητα και σωστή κατεύθυνση. Ένα λάθος πάτημα στο γκάζι μπορεί να προκαλέσει σπινάρισμα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να «βυθιστεί» ακόμη περισσότερο στο έδαφος.

Αντίστοιχα επικίνδυνες είναι και οι μεγάλες λακκούβες. Πολλές φορές κρύβουν μεγαλύτερο βάθος από αυτό που φαίνεται με γυμνό μάτι, ενώ μπορεί να περιέχουν νερό ή μαλακό χώμα. Αν ο οδηγός περάσει με μεγάλη ταχύτητα, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στην ανάρτηση, απώλειας ελέγχου του οχήματος ή ακόμη και εγκλωβισμού.

Οι συμβουλές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για όσους κινούνται σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Πολλοί οδηγοί επισκέπτονται βουνά για εκδρομές, πεζοπορία ή κυνήγι και συχνά χρησιμοποιούν αγροτικούς ή δασικούς δρόμους. Σε τέτοια περιβάλλοντα, οι καιρικές συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και να μετατρέψουν έναν φαινομενικά εύκολο δρόμο σε δύσβατη διαδρομή.

Η σωστή γνώση τεχνικών off-road οδήγησης μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια ασφαλή διαδρομή και σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Η εκτίμηση του εδάφους, η σωστή επιλογή ταχύτητας και η ψυχραιμία του οδηγού είναι βασικά στοιχεία που μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα. Και να σώσουν ζωές.

Όπως τονίζει και ο Στέφανος Αττάρτ, η οδήγηση εκτός δρόμου δεν είναι μόνο ζήτημα δύναμης του οχήματος, αλλά κυρίως ζήτημα γνώσης. Και αυτή η γνώση μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, ιδιαίτερα όταν η διαδρομή περνά μέσα από τα βουνά και τα απρόβλεπτα μονοπάτια της ελληνικής φύσης.

Δείτε το ρεπορτάζ: