Του Γιάννη Σκουφή

Όταν η Hyundai παρουσίασε το Ioniq 5 N το 2023, ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν ήταν το σύστημα N e-Shift, το οποίο προσομοιώνει τη λειτουργία ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων. Μια ιδέα που αρχικά αντιμετωπίστηκε με αρκετό σκεπτικισμό από τους μηχανικούς της BMW.

Όπως αποκάλυψε ο Christian Heiss, μηχανικός δυναμικής συμπεριφοράς της γερμανικής εταιρείας, σε συνέντευξή του στο αυστραλιανό Carsales, η πρώτη αντίδραση ήταν πως επρόκειτο για ένα διασκεδαστικό τέχνασμα χωρίς ιδιαίτερο νόημα για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ωστόσο, όταν οι μηχανικοί της BMW οδήγησαν το Ioniq 5 N, άλλαξαν γνώμη. Διαπίστωσαν ότι οι εικονικές αλλαγές σχέσεων μπορούν να προσφέρουν καλύτερη αίσθηση στον οδηγό, ενισχύοντας την επικοινωνία με το αυτοκίνητο, ιδιαίτερα στην πίστα.

Έτσι, η BMW αποφάσισε να εξελίξει τη δική της εκδοχή, με την ονομασία Stages. Σύμφωνα με τον Heiss, δεν πρόκειται για απλή αντιγραφή του συστήματος της Hyundai, αλλά για μια διαφορετική προσέγγιση που επιδιώκει να προσφέρει ακόμη πιο ουσιαστική οδηγική εμπειρία.

Το σύστημα θα προσομοιώνει τις αλλαγές σχέσεων μέσω paddles πίσω από το τιμόνι, δίνοντας στον οδηγό μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο στην επιτάχυνση όσο και στην επιβράδυνση.

Πάντως, η συγκεκριμένη λειτουργία δεν προορίζεται για όλες τις ηλεκτρικές BMW. Θα περιοριστεί στις εκδόσεις M Performance, με πρώτη υποψήφια τη νέα i3 M60, η οποία αναμένεται το 2027. Ο λόγος, σύμφωνα πάντα με την BMW, είναι ότι μόνο οι συγκεκριμένες εκδόσεις θα διαθέτουν τα απαραίτητα paddles στο τιμόνι.