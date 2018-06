Επέστρεψαν στη Γη τρεις αστροναύτες μετά από 168 μέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (vid)

Ο τρεις αστροναύτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια, μέσα στη διαστημική κάψουλα που τους μετέφερε, σε ερημική τοποθεσία του Καζακστάν, το απόγευμα της Κυριακής (03/06).

Στη διάρκεια της αποστολής τους, οι τρεις αστροναύτες μελέτησαν τις επιπτώσεις της μικροβαρύτητας στον μυελό των οστών, ενώ πραγματοποίησαν πειράματα σχετικά με την ανάπτυξη φυτών στο Διάστημα.

Δείτε το βίντεο από την επιστροφή τους στη Γη!

Three @Space_Station crewmembers returned to Earth Sunday after 168 days of living and working in low-Earth orbit, where they completed hundreds of @ISS_Research experiments on the effects of microgravity; plant growth in space + more. Details: https://t.co/BV2Z6EEZTh pic.twitter.com/Nbe8sWhZPl