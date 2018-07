Τραμπ – Πούτιν: Δείτε LIVE την κοινή συνέντευξη τύπου (Vid)

Λίγο πριν τις 16:30 ώρα Ελλάδος έληξε η κατ΄ ιδίαν συνάντηση στο Ελσίνκι των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Εξερχόμενος της συνάντησης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συζήτηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Πούτιν αποτελεί μια «καλή αρχή».



Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τη σύντομη αυτή δήλωση ενώπιον δημοσιογράφων στο Ελσίνκι, ενώ βρισκόταν στο τραπέζι της συνεδρίασης και περιβαλλόταν από ανώτατους αξιωματούχους κατά την έναρξη του «γεύματος εργασίας» μετά τη δίωρη κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες παρουσία μόνο των διερμηνέων τους.

#Trump & #Putin sitting down for “working lunch”. At 4.30pm local time! One-on-one meeting went on for 2 hours, rather than 90 minutes scheduled. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/H1nzldTU3f

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:10 ώρα Ελλάδας η συνάντηση Κορυφής, ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Και τούτο, γιατί το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε μέσω Twitter στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος σε προηγούμενή ανάρτησή του ανέφερε ότι οι διμερείς σχέσεις «είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο».

Στις πρώτες δηλώσεις του μπροστά στις κάμερες κι έπειτα από μια σύντομη χειραψία με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφου: «Συνεχάρην τον κ. Πούτιν για το Παγκόσμιο Κύπελλο και για την επίδοση της Ρωσίας στη διοργάνωση. Είδα αρκετούς αγώνες, όλα ήταν όμορφα καμωμένα».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, από το εμπόριο μέχρι την Κίνα και τον κοινό μας φίλο τον πρόεδρο Ξι».

«Έχουμε σπουδαίες ευκαιρίες μαζί, δεν τα πάμε καλά εδώ και χρόνια. Το να τα πηγαίνει καλά ο ένας με τον άλλο, είναι καλό πράγμα», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Και κατέληξε λέγοντας: «Ο κόσμος θέλει να μας δει να τα πηγαίνουμε καλά. Κατέχουμε το 90% παγκοσμίως των πυρηνικών όπλων και αυτό δεν είναι καλό».

Από την πλευρά του, ο κ. Πούτιν, είπε στον πρόεδρο Τραμπ ότι είναι καιρός να μιλήσουν για τις σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον. Ο Πούτιν είπε επίσης ότι θα πρέπει να συζητήσουν δύσκολα πολυεθνικά θέματα.

«Υπάρχουν αρκετά από αυτά για να αρχίσουμε να τους δίνουμε προσοχή» είπε, όντας καθισμένος δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ.

Δείτε το βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ - Πούτιν από το Προεδρικό Μέγαρο του Ελσίνκι:

Δείτε LIVE εικόνα από το CNN:

Διαβάστε σχετικά:

Λίγο πριν από τις 14:00 ώρα Ελλάδας, οι κύριοι Τραμπ και Πούτιν μπήκαν στο προεδρικό παλάτι του Ελσίνκι, προκειμένου να ξεκινήσουν τις μεταξύ τους επαφές.

#BREAKING : Both Pres. #Trump and #Russia 's Vladimir #Putin have arrived at Presidential Palace in #Helsinki for summit between two leaders #HelsinkiSummit #LiveDesk pic.twitter.com/z5pA0jKmvc

Νωρίτερα, το αεροσκάφος του Ρώσου προέδρου προσγειώθηκε το μεσημέρι στο Ελσίνκι, με καθυστέρηση περίπου μισής ώρας σε σχέση με τον προγραμματισμό, για τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Το επίσημο πρόγραμμα περιελάμβανε μία συνάντηση των δύο ανδρών, παρουσία των διερμηνέων τους, ένα γεύμα εργασίας με τις εκατέρωθεν ομάδες και στην συνέχεια κοινή συνέντευξη Τύπου στις 16:50 ώρα Ελλάδος.

Από την πλευρά της, η Ρωσία εικάζεται ότι συζήτησε θέματα σχετικά με την στρατηγική ισορροπία δυνάμεων, τον ελέγχου των εξοπλισμών και την Συρία, σύμφωνα με ρωσική πηγή που μίλησε στο πρακτορείο RIA. Η Μόσχα πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες την επανάληψη του διαλόγου για την στρατηγική ισορροπία δυνάμεων, δήλωσε η πηγή λίγες ώρες πριν από την συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο Ελσίνκι.

Η Ρωσία αρνείται τους αμερικανικούς ισχυρισμούς για την ανάμειξη της Μόσχας στην εκλογική διαδικασία στις προεδρικές εκλογές του 2016, αλλά είναι έτοιμη για «διάλογο για το θέμα», δήλωσε η ίδια πηγή.

«Η Μόσχα ελπίζει ότι η σημερινή συνάντηση κορυφής του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του ομολόγου του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιτρέψει στα δύο μέρη να κάνουν ένα βήμα για να απομακρυνθούν από την τρέχουσα κρίση στις διμερείς σχέσεις», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ

«Αυτό είναι που ελπίζουμε πραγματικά, ότι η συνάντηση αυτή θα μας επιτρέψει να κάνουμε τουλάχιστον ένα μικρό βήμα μακριά από την κρίση με την οποία έχουν έλθει αντιμέτωπες οι διμερείς σχέσεις μας», ανέφερε ο Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η Ρωσία δεν εκπλήσσεται ιδιαίτερα από το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ.

«Κάθε αρχηγός κράτους μπορεί να καταλάβει αυτή την αρχή, διότι κάθε αρχηγός κράτους στις επαφές του με τους ξένους ομολόγους του υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του, και ως προς αυτό ο πρόεδρός μας είναι πολύ πραγματιστής, ανοιχτός και συνεπής: πάντα λέει ότι τα συμφέροντα της Ρωσίας και του ρωσικού λαού είναι το σημαντικότερο για αυτόν, και άρα σέβεται το γεγονός ότι η κοσμοθεώρησή του είναι παρόμοια με εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

«Κάτι ακόμη είναι το ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι βιώσιμη μόνο εάν συνδυάζεται με ένα άλλο αξίωμα: η προσέγγιση αυτή πρέπει να βασίζεται στη δέσμευση της ανάπτυξης αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα καθεμιάς πλευράς». Αυτός ο συνδυασμός «μπορεί να εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της συνεργασίας», κατά τον ίδιο.

Ακόμη, ο Πεσκόφ είπε ότι η συζήτηση των δύο ηγετών, ειδικά για τη Συρία, μάλλον θα είναι δύσκολη, με δεδομένη τη θέση του Τραμπ για το Ιράν.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες τοποθετήσεις των ΗΠΑ για τον αγωγό αερίου Nord Stream 2 - που θα καταλήγει στη Γερμανία - ο Πεσκόφ έκρινε ότι πρόκειται για ένα κατάφωρο παράδειγμα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επισήμανε ακόμη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο RT ότι η αύξηση του προϋπολογισμού του NATO θα έθετε τη Μόσχα σε συναγερμό.

Δείτε το βίντεο με την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ελσίνκι

Διαβάστε επίσης:

Της σχεδόν πανηγυρικής αυτής δήλωσης, όμως, προηγήθηκε μια συνέντευξη του Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι οι εχθροί των Ηνωμένων Πολιτειών».

Στη συνέντευξη αυτή, που παραχωρήθηκε το Σάββατο και μεταδόθηκε την Κυριακή (15/07/2018), παραμονή της πρώτης συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, ο Τραμπ είπε ότι η Ρωσία, η ΕΕ και η Κίνα είναι, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, οι «εχθροί» των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι έχουμε πολλούς εχθρούς. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εχθρός, με αυτά που κάνουν στο εμπόριο. Φυσικά, δεν θα σκεφτόταν κανείς την ΕΕ, αλλά είναι εχθρός. Η Ρωσία είναι εχθρός από ορισμένες πλευρές. Η Κίνα είναι ένας οικονομικός εχθρός, προφανώς είναι εχθρός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές, αυτό δεν σημαίνει τίποτα... Αυτό σημαίνει ότι είναι ανταγωνιστές», σημείωσε σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε από την ειδησεογραφική εκπομπή του CBS, Face the Nation.

Στον πρόεδρο Τραμπ απάντησε άμεσα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

«Η Αμερική και η ΕΕ είναι οι καλύτεροι φίλοι. Όποιος λέει ότι είμαστε εχθροί διαδίδει fake news [ψεύτικες ειδήσεις]», έγραψε στο Twitter ο Τουσκ, πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.