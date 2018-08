Αρίθα Φράνκλιν: Θρήνος για τη «βασίλισσα της σόουλ» - Πότε θα γίνει η κηδεία της

Η τελετή ταφής της «βασίλισσας της σόουλ» θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου, έπειτα από διήμερη έκθεση της σορού της σε δημόσιο προσκύνημα, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την οικογένεια της εκλιπούσης.

Η επικήδειος τελετή θα πραγματοποιηθεί σε προτεσταντική εκκλησία, παρουσία της οικογένειας της Αρίθα Φράνκλιν, όπως μετέδωσαν τα ενημερωτικά μέσα WDUV και Detroit Free Press.

Η Αρίθα Φράνκλιν, κάτοχος 18 βραβείων Grammy, έχασε τη «μάχη» με το θάνατο, σε ηλικία 76 ετών. Πέθανε στο σπίτι της στο Ντιτρόιτ, την Πέμπτη (16/08), όπως μετέδωσε αρχικά το πρακτορείο AP επικαλούμενο την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της τραγουδίστριας.

Τις προηγούμενες ημέρες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και οι δικοί της άνθρωποι είχαν ειδοποιηθεί από τους γιατρούς ότι θα «μπορούσε να "φύγει" ανά πάσα στιγμή» ενώ το βάρος της έχει πέσει στα 38,5 κιλά.

Μόλις την Τετάρτη, σε εκκλησία του Ντιτρόιτ όπου μεγάλωσε η Φράνκλιν, οι πιστοί είχαν προσευχηθεί για εκείνην.

Όμως, η κατάσταση της υγείας της ήταν μη αναστρέψιμη. Δύο εικοσιτετράωρα πριν, ο δημοσιογράφος Ρότζερ Φρίντμαν ήταν αυτός που πρώτος έκανε γνωστή την κατάσταση της υγείας της Φράνκλιν, χαρακτηρίζοντάς την «βαριά άρρωστη» και μεταφέροντας την παράκληση της οικογένειάς της για «προσευχές».

«Είναι άρρωστη εδώ και πολύ καιρό», αποκάλυψε φίλος της 76χρονης στο People προσθέτοντας ότι δεν ήθελε να το γνωρίζει ο κόσμος και δεν το δημοσιοποίησε».

Παλαιότερα είχε διαρρεύσει ότι πάσχει από καρκίνο κάτι που η Φράνκλιν αρνήθηκε πεισματικά να σχολιάσει κατά το παρελθόν, αναφέροντας «δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ καν με αυτό».

Τραγούδησε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2017 για λογαριασμό του ιδρύματος του Έλτον Τζον κατά του AIDS.

Ποια ήταν η Αρίθα Φράνκλιν

Η Αρίθα Φράνκλιν (Aretha Louise Franklin, 25 Μαρτίου, 1942) ήταν Αμερικανή τραγουδίστρια, συνθέτης, και πιανίστρια. Στους θαυμαστές της ήταν γνωστή ως «Βασίλισσα της Σόουλ». Ήταν φημισμένη για τις σόουλ ηχογραφήσεις της, αλλά είχε τραγουδίσει επίσης τζαζ, ροκ, blues, ποπ, γκόσπελ, μέχρι και όπερα. Ήταν ευρύτατα αναγνωρισμένη για το γεμάτο πάθος ερμηνευτικό της στυλ, και τις φωνητικές της δυνατότητες.

Η Φράνκλιν, ήταν η δεύτερη πιο πολυβραβευμένη γυναίκα στην ιστορία των βραβείων Γκράμι. Είχει κερδίσει 20 βραβεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το βραβείο του Ζωντανού Θρύλου και αυτό της Συνολικής Προσφοράς. Μεταξύ του 1968 και του 1975 κέρδισε έξι συνεχόμενα βραβεία, ενώ για το διάστημα αυτό, η κατηγορία «Καλύτερη Γυναικεία R&B Φωνητική Ερμηνεία» πήρε το παρατσούκλι «Το βραβείο της Αρίθα».

Η Φράνκλιν είχε ένα σύνολο είκοσι νούμερο 1 σινγκλς στο Billboard R&B Singles Chart. Δύο από αυτά, το "Respect" τη δεκαετία του 1960 και το ντουέτο της με τον Τζορτζ Μάικλ τη δεκαετία του 1980, "I Knew You Were Waiting (For Me)" ανέβηκαν μέχρι την πρώτη θέση του Billboard Hot 100.

