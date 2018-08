Τρόμος στο νερό: Δεν πίστευαν στα μάτια τους αντικρίζοντας θρυλικό... τέρας! (vids+pics)

Ευτυχώς γι΄ αυτούς που ήταν στη στεριά και νεκρό!

Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας σε παραλία του Ουέλινγκτον στη Νέα Ζηλανδία, οι τρεις άνδρες συνάντησαν ένα επιβλητικό πλάσμα που ζει στα βάθη των ωκεανών και δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα γιγάντιο καλαμάρι.

Ο Ντάνιελ, ο Τζακ και ο Μάθιου αναζητούσαν ένα καλό σημείο για να βουτήξουν στη θάλασσα όταν αντίκρυσαν το τεράστιο καλαμάρι, μήκους περίπου πέντε μέτρων, να έχει ξεβραστεί στην παραλία.

«Ο αδελφός μου είπε "τι είναι αυτό εκεί;" και μου το έδειξε με το δάχτυλο», δήλωσε (σύμφωνα με τον ιστότοπο Newstalkszb) ο Ντανιέλ Απλιν, προσθέτοντας ότι όλοι αντιλήφθηκαν πως επρόκειτο για ένα γιγάντιο καλαμάρι.

Οι φωτογραφίες μάλιστα που δημοσιεύτηκαν στη σελίδα Ocean Hunter Spearfishing και Freediving Specialists στο Facebook, άφησαν άφωνους και εμβρόντητους ακόμα και έμπειρους δύτες, προκαλώντας δέος, αλλά και ξυπνώντας εφιάλτες από ταινίες τρόμου στο νερό!

«Οι άνθρωποι ανησυχούν για τους καρχαρίες. Τι έκπληξη να αντικρύζει κανείς κάτι τέτοιο στο νερό», σχολίασε χαρακτηριστικά ένα χρήστης του Διαδικτύου.

Found on Wellington's south coast this morning ?

Squid are aliens on earth.

Please don't take me to your leader. pic.twitter.com/dQdqzwMpZA