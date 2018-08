Πανικός στη Ρώμη: Κατέρρευσε η οροφή ιστορικής εκκλησίας (vid)

Η οροφή μιας εκκλησίας που είχε χτιστεί πάνω σε μια αρχαία φυλακή, στην οποία λέγεται ότι είχε κρατηθεί ο Απόστολος Πέτρος πριν από τη σταύρωσή του, κατέρρευσε σήμερα στη Ρώμη.

Η εκκλησία ήταν κλειστή για το κοινό την ώρα του ατυχήματος. Συνήθως ανοίγει μόνο όταν τελούνται γάμοι στον χώρο. Ωστόσο, για την περίπτωση που κάποιος βρισκόταν εκεί τυχαία, η πυροσβεστική υπηρεσία ερεύνησε τα συντρίμμια με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Η εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ του Ξυλουργού χτίστηκε τον 16ο αιώνα πάνω στην αρχαία φυλακή του Μαμερτίνου. Εκεί λέγεται ότι είχαν κρατηθεί ο ηττημένος Γαλάτης αρχηγός Βερκιγγετόριξ και οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος.

The Roof of the church of San Giuseppe dei Falegnami,which dates to the 1600s has collapsed. https://t.co/BgzUvVJ2Pt pic.twitter.com/7SfwS6dubO