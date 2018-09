ΠΡΟΣΟΧΗ, μπορεί να συμβεί και σε εσάς: Υπάλληλος αεροδρομίου έκανε κάτι αδιανόητο με τις αποσκευές!

Ο ταξιδιώτης κατέγραψε έναν άνδρα, ο οποίος φόρτωνε τις αποσκευές στο αεροπλάνο που θα πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ίμπιζα - Μαδρίτη, να παίρνει ένα κόκκινο αντικείμενο μέσα από μία βαλίτσα και να το βάζει στην τσέπη του.

Όπως ήταν φυσικό, ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές, με αποτέλεσμα ο υπάλληλος του αεροδρομίου να συλληφθεί και να απολυθεί.

«Η αστυνομία με ενημέρωσε πως ήταν μόλις η τρίτη μέρα του υπαλλήλου στη δουλειά», ανέφερε η ιδιοκτήτρια της βαλίτσας, αποκαλύπτοντας πως αυτό που «άρπαξε» ο υπάλληλος ήταν ένα κόκκινο ηχείο, το οποίο είχε αγοράσει για δώρο γενεθλίων στο γιο της.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που το αεροδρόμιο της Ίμπιζα στρέφει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας για το λάθος λόγο.

Πριν από λίγους μήνες, μία άλλη εργαζόμενη έκανε κάτι που εξόργισε πάρα πολύ κόσμο!

