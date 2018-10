Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών κλήθηκαν μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) έπειτα από δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα. Το ένα ήταν λιμουζίνα που μετέφερε ανθρώπους σε γαμήλιο πάρτι.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, η λιμουζίνα κατέβηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα μία κατηφόρα, στη διασταύρωση των αυτοκινητοδρόμων 30 και 30A, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και έπεσε σε τοπικό κατάστημα, παρασύροντας πολλούς περαστικούς.

JUST IN: Multiple fatalities in limo crash involving wedding party https://t.co/ACrGxhSKpq pic.twitter.com/icQE7p9Bc9