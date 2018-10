SOS για τον τυφώνα-τέρας Μάικλ: «Βρείτε καταφύγιο ΤΩΡΑ. Το νερό θα καλύψει τη στέγη του σπιτιού σας»

Πρόκειται, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας, για τον χειρότερο κυκλώνα στην περιοχή, εδώ και έναν αιώνα.

Οι Αρχές ενημέρωσαν τους κατοίκους στις ακτές της Φλόριντα στον Κόλπο του Μεξικού ότι ο χρόνος εξαντλήθηκε προκειμένου να απομακρυνθούν και τώρα θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο.



Δείτε LIVE εικόνα από άλλη κάμερα:

«Πιστεύω ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν κατανοούν τον κίνδυνο. Γνωρίζω ότι υπήρξαν πολίτες που αποφάσισαν να μην φύγουν» από τα σπίτια τους, δήλωσε ο κυβερνήτης Ρικ Σκοτ, όπως μετέδωσε το Reuters.



«Σκεφτείτε το εξής:… το νερό θα καλύψει τη στέγη του σπιτιού σας. Δεν έχετε καμία πιθανότητα να επιζήσετε από αυτό», προειδοποίησε.

Ο κυκλώνας Μάικλ, που έχει ήδη αναβαθμιστεί στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ- Σίμπσον, κατευθύνεται βόρεια του Κόλπου του Μεξικού και γύρω στις 1500 (ώρα Ελλάδας) συνοδευόταν από ανέμους η ταχύτητα των οποίων έφθανε τα 230 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Hurricane #Michael is now an extremely dangerous category 4 hurricane and its outer rainbands are beginning to reach the coast. This is a life-threatening event for portions of the northeastern Gulf Coast. Go to https://t.co/tW4KeGdBFb for details. pic.twitter.com/RtozXvcTE6