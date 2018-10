Έρχεται «βιβλική καταστροφή»: Ο τυφώνας–τέρας Μάικλ χτυπά με μανία τη Φλόριντα - Δείτε LIVE εικόνα

Πρόκειται, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας, για τον χειρότερο τυφώνα στην περιοχή, εδώ και έναν αιώνα.

Σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, ο τυφώνας αφίχθη στη Φλόριντα γύρω στις 20:30 ώρα Ελλάδας, κοντά στην πόλη Μέξικο Μπιτς, στον Κόλπο του Μεξικού και «συνεχίζει να ενισχύεται».

Δείτε LIVE εικόνα από άλλη κάμερα:

Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν ενημερώσει τους κατοίκους στις ακτές της Φλόριντα ότι ο χρόνος είχε εξανληθεί προκειμένου να απομακρυνθούν και πλέον θα έπρεπε να αναζητήσουν καταφύγιο άμεσα.

«Πιστεύω ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν κατανοούν τον κίνδυνο. Γνωρίζω ότι υπήρξαν πολίτες που αποφάσισαν να μην φύγουν» από τα σπίτια τους, είχε δηλώσει ο κυβερνήτης Ρικ Σκοτ, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Σκεφτείτε το εξής:… το νερό θα καλύψει τη στέγη του σπιτιού σας. Δεν έχετε καμία πιθανότητα να επιζήσετε από αυτό», είχε προειδοποιήσει.





Hurricane #Michael is now an extremely dangerous category 4 hurricane and its outer rainbands are beginning to reach the coast. This is a life-threatening event for portions of the northeastern Gulf Coast. Go to https://t.co/tW4KeGdBFb for details. pic.twitter.com/RtozXvcTE6