Το Boeing 737 της Air India απογειώθηκε από το Τιρουτσιραπάλι, στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, στη νότια Ινδία, με προορισμό το Ντουμπάι και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας αξιωματούχοι του αερολιμένα «διαπίστωσαν ότι το αεροσκάφος ίσως να είχε "αγγίξει" τον περιβάλλοντα τοίχο του αεροδρομίου».

Miraculous escape for a Dubai bound Air India flight carrying 136 passengers. Watch #ITVideo to know more

More videos: https://t.co/MhGElHQHs1 pic.twitter.com/7gtH1BK52b — BelieveInYourself? (@sethu1215) 12 Οκτωβρίου 2018

«Για το θέμα ενημερώθηκε ο κυβερνήτης», ο οποίος «απάντησε ότι τα συστήματα του αεροσκάφους λειτουργούσαν κανονικά» εξηγεί η Air India.

«Επομένως, αποφάσισε να εκτρέψει την πτήση προς το Μουμπάι για προληπτικούς λόγους».

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα 4 ώρες αργότερα στο Μουμπάι και οι 130 επιβάτες επιβιβάστηκαν σε άλλη πτήση για το Ντουμπάι. Οι εικόνες του αεροσκάφους με τις ζημιές άρχισαν να κυκλοφορούν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, οι δύο κυβερνήτες «τέθηκαν σε διαθεσιμότητα αναμένοντας τα αποτελέσματα της έρευνας» για το περιστατικό, ανέφεραν αξιωματούχοι της αρχής πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας. «Η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως στην έρευνα» υπογραμμίζεται στο δελτίο τύπου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Air India diverts flight to Mumbai after freak accident in Tamil Nadu



https://t.co/Ip4hjE5ppv pic.twitter.com/Bs35Fj2HnG — Newsd (@GetNewsd) 12 Οκτωβρίου 2018

Από την πλευρά του ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας Σουρές Πραμπού δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση διέταξε πρόσφατα τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για την «αεροπορική ασφάλεια» της Air India.