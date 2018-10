Τραγωδία στην Ινδία: Δείτε καρέ – καρέ τη στιγμή που το τρένο «εμβολίζει» το πλήθος (Vids)

Η εφημερίδα Times Now έγραψε ότι το πλήθος δεν άκουσε τον ήχο του τρένου που τους προσέγγιζε, καθώς καλυπτόταν από τον θόρυβο των βαρελότων που εκτόξευαν οι αρχές στο πλαίσιο φεστιβάλ στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ινδικών αρχών οι νεκροί ξεπερνούν τους πενήντα.



(ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

BREAKING VIDEO: The moment when train in India, Amritsar, ran over a religious rally when they were burning some effigy, caught on camera pic.twitter.com/UgvyRYzpXj

#Punjab: Police says, "There are more than 50 casualties. We are evacuating people, injured taken to the hospital", on accident in which several are feared dead in Choura Bazar near Amritsar pic.twitter.com/ITMeckyIN4