Κόβει ξανά την ανάσα ο Γάλλος «Spiderman»: Σκαρφάλωσε 230 μέτρα χωρίς εξοπλισμό και… συνελήφθη (vid)

Ο Ρομπέρ χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να ανέβει με τα γυμνά του χέρια, χωρίς εξοπλισμό, όπως άλλωστε το συνηθίζει, τον πύργο Heron, ύψους 230 μέτρων, υπό το βλέμμα πολλών περίεργων, αλλά και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τη γύρω περιοχή.

«Αυτό είναι που αγαπώ να κάνω», εξήγησε ο 56χρονος ο οποίος έκανε δηλώσεις σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων σε ένα κοντινό ξενοδοχείο πριν από το εγχείρημά του.

«Έχω στην κυριολεξία αφιερώσει όλη μου τη ζωή στο να σκαρφαλώνω σε βουνά, σε απόκρημνες ακτές, πάντα, όμως free solo, χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας», ανέφερε.

Amazing video my boyfriend just took of free climber Alain Robert climbing Heron Tower in London with no safety gear #alainrobert #spiderman #HeronTower #freeclimb pic.twitter.com/nCL80mR63U