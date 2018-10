Τουρκία: Ο Ερντογάν εγκαινιάζει το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (vids)

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκαινιάζει πανηγυρικά σήμερα το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης που προορίζεται για να γίνει «το μεγαλύτερο του κόσμου» και αποτελεί την βιτρίνα των γιγάντιων προγραμμάτων υποδομών που έχουν μεταβάλει το πρόσωπο της Τουρκίας από την έλευσή του στην εξουσία.

Ο Ερντογάν θα κόψει την κορδέλα του νέου αεροδρομίου σε τελετή που έχει προγραμματισθεί για τις 15.00 ώρα Ελλάδος και στην οποία θα παρευρεθούν ξένοι ηγέτες όπως ο εμίρης του Κατάρ Σέιχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι και ο πρόεδρος του Σουδάν Ομάρ αλ-Μπεσίρ, που καταζητείται για γενοκτονία από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Το νέο αεροδρόμιο, το οποίο θα αντικαταστήσει το διεθνές αεροδρόμιο Ατατούρκ, θα έχει αρχικά δυνατότητα υποδοχής 90 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως.

Ο πρόεδρος Ερντογάν παρακολούθησε στενά την κατασκευή του αεροδρομίου στην ευρωπαϊκή ακτή της Κωνσταντινούπολης, κοντά στην Μαύρη Θάλασσα, που σημαδεύθηκε από καθυστερήσεις και από μία απεργία εργατών που ζητούσαν την βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.

Το σχέδιο εντάσσεται στην βούληση του προέδρου της Τουρκίας να μεταβάλει την πρώην πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε παγκόσμιο σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.

Ο Ερντογάν αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το όνομα του νέου αεροδρομίου. Παρατηρητές εικάζουν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας και γνωστός νοσταλγός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα του δώσει το όνομα ενός σουλτάνου.

Η σημερινή τελετή εγκαινίων θα είναι ωστόσο συμβολική και θα συμπέσει με την 95η επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Η κατασκευή του αεροδρομίου έγινε με βήμα ταχύ, αλλά έχει καθυστερήσει να ολοκληρωθεί. Ετσι η πλήρης λειτουργία του θα ξεκινήσει στις 29 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, μόνο πέντε πτήσεις ημερησίως θα εξυπηρετούνται εκεί και το αεροδρόμιο Ατατούρκ θα παραμείνει εν λειτουργία.

Η δίμηνη μετάβαση θα επιτρέψει να δοκιμασθεί το νέο αεροδρόμιο και να εντοπισθούν τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν, εξήγησε ο Καντρί Σαμσουνλού, ο επικεφαλής της IGA , της μελλοντικής διαχειρίστριας εταιρείας, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ξενάγησης των ξένων δημοσιογράφων.

One of Turkey's mega projects — Istanbul New Airport — will be inaugurated Monday, when the country celebrates Republic Day, with the attendance of President Erdoğan and more than 50 high-level foreign officialshttps://t.co/HoFL2sxg5f pic.twitter.com/OqelSIdW2F