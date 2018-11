Tραγωδία στις ΗΠΑ: 11χρονος σε αμόκ πυροβόλησε τη γιαγιά του στο κεφάλι και μετά αυτοκτόνησε (Vid)

Η Ιβόν Γούνταρντ, 65 ετών, σκοτώθηκε την ώρα που παρακολουθούσε τηλεόραση μαζί με τον σύζυγό της στο σπίτι τους στο Λίτσφιλντ Παρκ, βορειοδυτικά του Φοίνιξ.

Το ζευγάρι, που είχε την αποκλειστική κηδεμονία του 11χρονου, του ζητούσε όλη την ημέρα να τακτοποιήσει το δωμάτιό του κι εκείνος αρνούνταν επίμονα, εξήγησε ο παππούς του στην αστυνομία.

MCSO: 11-year-old shoots, kills grandmother then self in Litchfield Park https://t.co/EBhk56GcFJ