Φωτιές Καλιφόρνια: Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών - Πάνω από 1.000 αγνοούμενοι (pics+vids)

Ο αριθμός των ανθρώπων που αγνοούνται μετά τη δασική πυρκαγιά που προκάλεσε τεράστια καταστροφή στη βόρεια Καλιφόρνια, η οποία αποκαλείται Camp Fire, αυξήθηκε σε πάνω από 1.000, ανακοίνωσαν οι Αρχές, ενώ γνωστοποίησαν επίσης ότι εντοπίστηκαν τα λείψανα άλλων οκτώ θυμάτων, με αποτέλεσμα ο -ακόμη προσωρινός- απολογισμός των νεκρών στην Κομητεία Μπιούτ να αυξηθεί στους 71.

Ο αριθμός των αγνοουμένων, που πιθανόν συμπεριλαμβάνει ανθρώπους που σώθηκαν από τις φλόγες και δεν ξέρουν πως έχουν κηρυχθεί αγνοούμενοι, αυξήθηκε από τους 631 την Πέμπτη στους 1.011, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο σερίφης της Κομητείας Μπιούτ, ο Κόρι Χόνι.

«Θέλω να κατανοήσετε ότι αυτός είναι ένας κατάλογος που εξελίσσεται», τόνισε ο σερίφης Χόνι. «Οι πληροφορίες που σας δίνει είναι ανεπεξέργαστα δεδομένα και υπάρχει (...) πιθανότητα ο κατάλογος να περιέχει διπλές καταχωρίσεις», εξήγησε.

#Campfire Update:

- At least 71 people dead

- 1,011 people unaccounted for (could include names that are duplicates or have different spellings)

- 47,200 people still evacuated

- Over 12,000 structures destroyed

- 146,000 acres burned

- 50% containedpic.twitter.com/7ZgMKm4QoA