Καμπούλ: Δείτε καρέ καρέ τη στιγμή που ο βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάζεται στην αίθουσα γάμων

«Η έκρηξη σημειώθηκε στο μέγαρο Uranus, όπου τελούνται γάμοι κι είχαν συγκεντρωθεί ουλεμάδες για να γιορτάσουν τη γέννηση του Προφήτη» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας της Καμπούλ Μπασίρ Μουτζάχιντ.

#KabulExplosion – Dozens of ambulances rushed to the scene of tonight’s deadly bombing at a major wedding hall in the city center. Health officials said early indications are that over 40 people have been killed and dozens more wounded #Afghanistan pic.twitter.com/YrTagLtPo6 — TOLOnews (@TOLOnews) November 20, 2018

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας επιβεβαίωσε την πληροφορία, ενώ πρόσθεσε ότι «ουλεμάδες που είχαν έρθει από κάθε γωνιά της χώρας και πολίτες συμμετείχαν στην τελετή» στην αίθουσα γάμων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

40 Killed, 80 Wounded in Kabul Wedding Hall Blasthttps://t.co/S3TQo1GAnH pic.twitter.com/jgZjo0oPjQ — TOLOnews (@TOLOnews) November 20, 2018

Breaking

Update pic After the explosion in Hotel,suicide attacker was targeted regard of Celebrating of Religious ceremony Melad Nabi Muhammad.#Afghanistan pic.twitter.com/7AX0k5nd3c — mujahid andarabi (@mujahidandarabi) 20 Νοεμβρίου 2018