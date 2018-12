Μοναδικές εικόνες από το Φεστιβάλ Φωτός 2018 στο Άμστερνταμ (vid)

Το έβδομο ετήσιο Φεστιβάλ Φωτός του Άμστερνταμ εγκαινίασε πριν λίγες ημέρες η δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ολλανδίας Φέμκε Χάλσεμα.

Θα διαρκέσει έως τις 20 Ιανουαρίου του 2019 και, όπως κάθε χρόνο, η επιτροπή διάλεξε έργα τέχνης στην αιχμή της τεχνολογίας τα οποία δημιούργησαν από κοινού καλλιτέχνες, σχεδιαστές και αρχιτέκτονες για να φωτίσουν την πόλη και τα κανάλια της.

Τα 29 έργα τέχνης που εγκαταστάθηκαν θα είναι αναμμένα από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ και την έκθεση - γιατί πρόκειται για μια γιγαντιαία έκθεση με αίθουσα τέχνης το ίδιο το Άμστερνταμ - μπορεί κανείς να την περιδιαβεί είτε περπατώντας, είτε πάνω σε ποδήλατο, είτε με βάρκα.

Το θέμα που δόθηκε φέτος στους καλλιτέχνες ήταν η περίφημη φράση του Μάρσαλ Μακλιούαν «The medium is the message» (Το μέσον είναι το μήνυμα). Τα έργα ποικίλουν: «Aftereal» από τον Γιασουχίρο Τσίντα, «Shadow Scrapes» από τον Μάρκους Νοϊστέτερ, «Transmission» από τον Σερζ Σουμέικερ, «Continuum» από τον Σεμπάστιαν Κάιτ, «Antenna Sud» από τη Μικέλα Μπόνζι, «Waiting» από τον Φρανκ Φόολε, «All the light you see (is from the past)» από την Αλίσια Έγκερτ, «Spider on the bridge» από την καλλιτεχνική ομάδα LAPS, «Starry Night» από τους Ιβάνα Γέλιτς και Πάβλε Πέτροβιτς, «Light a wish» από OCE Group και και... Επίτιμος προσκεκλημένος για το 2018 ήταν ο Γερόεν Χένεμαν, ο οποίος σχεδίασε για την έκθεση την εγκατάσταση «Two Lamps», καθώς και τη μικρότερη εκδοχή «One lamp».

Για πρώτη φορά φέτος, οι επισκέπτες θα ψηφίσουν ποια θεωρούν πιο ενδιαφέρουσα εγκατάσταση και το τελευταίο σαββατοκύριακο του φεστιβάλ θα δοθεί το Βραβείο Κοινού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε το βίντεο!