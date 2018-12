Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της τραγωδίας σε κλαμπ στην Ιταλία, με έξι νεκρούς, οι πέντε από αυτούς ανήλικοι, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στα δραματικά πλάνα από το κλαμπ Lanterna Azzurra στην κωμόπολη Κορινάλντο, κοντά στην Ανκόνα, οι θαμώνες προσπαθούν να βγουν από το κλαμπ μετά τη χρήση σπρέι πιπεριού από αγνώστους, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το μπαλκόνι που οδηγούσε σε μια από τις εξόδους της ντισκοτέκ υπό το βάρος του πλήθους.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe