Ποιο Brexit; Η Τερέζα Μέι δεν μπορεί να βγει ούτε από το αμάξι - Δείτε το viral βίντεο

Το προσωπικό «έδωσε μάχη» με την πόρτα του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα προτού καταφέρουν να την ανοίξουν επιτρέποντας τελικά στην πρωθυπουργό της Βρετανίας να αποβιβαστεί και κατόπιν να ανταλλάξει χειραψία με την καγκελάριο της Γερμανίας, που την περίμενε υπομονετικά στο κόκκινο χαλί, στο Βερολίνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3