Επίθεση Στρασβούργο: Βίντεο - ντοκουμέντο από το μακελειό με τους 3 νεκρούς

Περισσότεροι από 350 αστυνομικοί, ανάμεσά τους 100 μέλη της δικαστικής αστυνομίας, μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και στρατιωτικοί, με την υποστήριξη δύο ελικοπτέρων, έχουν επιστρατευτεί προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο 29χρονος Γάλλος υπήκοος με καταγωγή από το Μαρόκο, Σερίφ Σεκάτ, ο οποίος σύμφωνα με τις γαλλικές αστυνομικές Αρχές είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης.

Το βράδυ της Τρίτης, αρχής γενομένης «από τις 19:50» (20:50 ώρα Ελλάδας), ο ένοπλος άνοιξε πυρ και «έσπειρε τον τρόμο» σε «τρία σημεία» στο Στρασβούργο, δήλωσε χθες ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση:

#France #Strasbourg

First alleged footage of the gunshots in Strasbourg.

Reason still unclear.

Provisional toll:

- 1 killed.

- 3 wounded. pic.twitter.com/iNnXaVxdwh