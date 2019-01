Στο δρόμο ξανά τα «Κίτρινα Γιλέκα»: Οδομαχίες και πύρινα οδοφράγματα στο Παρίσι – Δείτε LIVE εικόνα

Στις όχθες του Σηκουάνα και στο ύψος του Δημαρχείου, επεισόδια ξέσπασαν με χημικά από την πλευρά της γαλλικής αστυνομίας και ρίψεις αντικειμένων ως απάντηση από την πλευρά των διαδηλωτών ενώ στο σημείο έσπευσαν και οι ειδικές κατασταλτικές μονάδες CRS, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

VIDEO: #YellowVest protesters in Paris gather at the stock exchange where they demand the resignation of French president Emmanuel Macron#GiletsJaunes pic.twitter.com/spV2xmWn7b