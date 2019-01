Χρυσές Σφαίρες: Ελληνικό «άρωμα» στα βραβεία - «Σε ευχαριστώ Γιώργο» (pics&vids)

Το βραβείο του α’ γυναικείου ρόλου στην κατηγορία «Κωμωδία ή μιούζικαλ» (στα βραβεία που θεωρούνται... προάγγελος των Όσκαρ) πήγε στην Ολίβια Κόλμαν η οποία υποδύεται τη βασίλισσα Άννα, στην τελευταία δημιουργία του Έλληνα σκηνοθέτη, η οποία ήταν υποψήφια και στις κατηγορίες, καλύτερη ταινία, καλύτερο σενάριο και β’ γυναικείου ρόλου για τις Έμα Στόουν και Ρέιτσελ Βάις.

Congratulations to Olivia Colman - Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy - The Favourite (@the_favourite). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/ECD2sdPnHI — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019

«Γιώργο... σε ευχαριστώ περισσότερο απ' όλους»

Οι μεγάλοι νικητές:

Η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ, η οποία και απονείμει κάθε χρόνο τις «Χρυσές Σφαίρες», είχε πολλές εκπλήξεις στο... μενού της βραδιάς για τους υποψήφιους.

Το «Πράσινο Βιβλίο» ήταν η ταινία που συγκέντρωσε τα περισσότερα βραβεία, τρία στο σύνολό τους, στις κατηγορίες καλύτερου μιούζικαλ ή κωμωδίας, σεναρίου και δεύτερου αντρικού ρόλου για τον Μαρσάλα Αλί.

(Μαρσάλα Αλί)

Δύο βραβεία απέσπασε το «Ρόμα» του Αλφόνσο Κουαρόν, ο οποίος υπογράφει η σκηνοθεσία, το σενάριο, τη διεύθυνση φωτογραφίας και το μοντάζ. Η ταινία επικράτησε στις κατηγορίες ξενόγλωσσης ταινίας και σκηνοθεσίας.

(Αλφόνσο Κουαρόν)

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στη gallery του Newsbomb.gr

Με δύο «Χρυσές Σφαίρες» βραβεύτηκε και η βιογραφία του Φρέντι Μέρκιουρι του frontman των Queen, «Bohemian Rhapsody». Αναμενόμενη η επικράτηση του Ράμι Μάλεκ στην κατηγορία α' ανδρικού ρόλου σε δράμα, όμως το βραβείο της καλύτερης ταινίας (δράμα) ήταν έκπληξη καθώς φαβορί θεωρείτο το «Ένα αστέρι γεννιέται».

(Ράμι Μάλεκ και Queen)

Έκπληξη και στην κατηγορία α' γυναικείου ρόλου σε δράμα, με τις Lady Gaga και Μελίσα Μακάρθι, να... χάνουν από την Γκλεν Γκλόουζ ("The Wife").

Πάντως η Lady Gaga δεν έμεινε παραπονεμένη καθώς απέσπασε το βραβείο του καλύτερου τραγουδιού με το "Shallow".

(Lady Gaga)

Το βραβείο α' ανδρικού ρόλου σε μιούζικαλ ή κωμωδία πήγε στον Κρίστιαν Μπέιλ για την εξαιρετική του ερμηνεία ως Ντικ Τσέινι στο «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία».

Στα τηλεοπτικά βραβεία της βραδιάς, μεγάλοι νικητές ήταν το κατασκοπικό θρίλερ "The Americans", η καινούργια κωμωδία “The Kominsky Method” και η μίνι σειρά «Η δολοφονία του Τζιάνι Βερσάτσε».

(«Η δολοφονία του Τζιάνι Βερσάτσε»)

Αυτοί είναι οι νικητές:

Καλύτερη ταινία (δράμα)

Black Panther

Εάν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει

Η Παρείσφρηση

Bohemian Rhapsody

Ένα Αστέρι Γεννιέται



Καλύτερη ταινία (μιούζικαλ ή κωμωδία)

Το Πράσινο Βιβλίο

Η Ευνοούμενη

Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει

Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία

Crazy Rich Asians

Α' ανδρικός ρόλος (δράμα)

Λούκας Χεντζ (Boy Erased)

Μπράντλεϊ Κούπερ (Ένα Αστέρι Γεννιέται)

Γουίλεμ Νταφόε (At Eternity’s Gate)

Ράμι Μάλεκ (Bohemian Rhapsody)

Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον (Η Παρείσφρηση)

Α' ανδρικός ρόλος (δράμα)

Γκλεν Κλόουζ (The Wife)

Μελίσα ΜακΚάρθι (Can You Ever Forgive me?)

Ρόζαμουντ Πάικ (Ο Δικός της Πόλεμος)

Λέιντι Γκάγκα (Ένα Αστέρι Γεννιέται)

Νικόλ Κίντμαν (Destroyer)

Α' ανδρικός ρόλος (κωμωδία ή μιούζικαλ)

Κρίστιαν Μπέιλ (Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία)

Λιν-Μάνουελ Μιράντα (Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει)

Βίγκο Μόρτενσεν (Το Πράσινο Βιβλίο)

Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Ο Κύριος & το Όπλο)

Τζον Σι Ράιλι (Stan & Ollie)

Α' γυναικείος ρόλος (κωμωδία ή μιούζικαλ)

Ολίβια Κόλμαν (Η Ευνοούμενη)

Έμιλι Μπλαντ (Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει)

Έλσι Φίσερ (Eighth Grade)

Σαρλίζ Θερόν (Tully: Τα Παιδιά Είναι Ευτυχία;)

Κόνστανς Γου (Crazy Rich Asians)

Β' ανδρικός ρόλος

Μαρσάλα Αλί (Το Πράσινο Βιβλίο)

Τιμοτέ Σαλαμέ (Beautiful Boy)

Ρίτσαρντ Γκραντ (Can You Ever Forgive me?)

Άνταμ Ντράιβερ (Η Παρείσφρηση)

Σαμ Ρόκγουελ (Vice: Δεύτερος στην Ιεραρχία)

Β' γυναικείος ρόλος

Ρέιτσελ Βάις (Η Ευνοούμενη)

Έμα Στόουν (Η Ευνοούμενη)

Έιμι Άνταμς (Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία)

Κλερ Φόι (Ο Πρώτος Άνθρωπος)

Ρετζίνα Κινγκ (Εάν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει)

Σκηνοθεσία

Μπράντλεϊ Κούπερ (Ένα Αστέρι Γεννιέται)

Αλφόνσο Κουαρόν (Ρόμα)

Πίτερ Φαρέλι (Το Πράσινο Βιβλίο)

Σπάικ Λι (Η Παρείσφρηση)

Άνταμ ΜακΚέι (Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία)

Σενάριο

Αλφόνσο Κουαρόν (Ρόμα)

Ντέμπορα Ντέιβις & Τόνι ΜακΝαμάρα (Η Ευνοούμενη)

Μπάρι Τζένκινς (Εάν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει)

Άνταμ ΜακΚέι (Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία)

Πίτερ Φαρέλι, Νικ Βαλελόνγκα & Μπράιαν Κάρι (Το Πράσινο Βιβλίο)

Μουσική

Μάρκο Μπελτράμι (Ένα Ήσυχο Μέρος)

Αλεξάντρ Ντεσπλά (Το Νησί των Σκύλων)

Λούντβιγκ Γκέναρσον (Black Panther)

Τζάστιν Χούρβιτζ (Ο Πρώτος Άνθρωπος)

Μαρκ Σάιμαν (Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει)

Τραγούδι

All the Stars (Black Panther)

Girl in the Movies (Dumplin')

Requiem for A Private War (Ο Δικός της Πόλεμος)

Revelation (Boy Erased)

Shallow (Ένα Αστέρι Γεννιέται)

Animation

Οι Απίθανοι 2

Το Νησί των Σκύλων

Η Μιράι του Μέλλοντος

Ραλφ Εναντίον Ίντερνετ

Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-σύμπαν

Ξενόγλωσση ταινία

Κλέφτες Καταστημάτων

Ρόμα

Καπερναούμ

Κορίτσι

Never Look Away

Βράβείο Cecil B. DeMille

Τζεφ Μπρίτζες

Πηγή φωτογραφιών: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Θα σαρώσει τη χώρα ο «Τηλέμαχος» - Σφοδρές χιονοπτώσεις και στην Αθήνα (pics)

Ανακοινώνεται ο νέος βασικός μισθός - Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση έως 120 ευρώ